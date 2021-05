AMP.- Israel.- El presidente de Israel entrega a Lapid el mandato de formar Gobierno tras el fracaso de Netanyahu

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha entregado este miércoles al líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, el mandato de formar Gobierno, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no haya tenido éxito en sus esfuerzos para armar un nuevo Ejecutivo.



En un discurso televisado, Rivlin ha subrayado que "su primera consideración" para tomar esta decisión ha sido nombrar a la persona que tiene más oportunidades de formar un ejecutivo que obtenga el respaldo de la Knesset o Parlamento israelí.



Lapid tiene 28 días para ensamblar una coalición gubernamental, hasta el 2 de junio. Ya ha avanzado su intención de formar un gobierno con el líder del partido Yamina, Naftali Bennett, que se intercambiaría con él el rol de primer ministro.



"Acabo de hablar ahora con Lapid y le he informado de que le entrego el mandato de formar un gobierno, ya sea uno que lidere él de forma inicial o uno liderado primero por otro candidato y en el que él inicialmente sirva como primer ministro alternativo", ha señalado Rivlin, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



El presidente israelí ha mantenido reuniones con Lapid y Bennett en la residencia presidencial este miércoles, en el marco de una ronda de contactos destinada a emitir un segundo mandato para formar gobierno.



A petición suya, el resto de líderes de partidos políticos le habían enviado sus recomendaciones. Lapid ha recibido el respaldo de 56 miembros de la Knesset, mientras que a Bennett le han apoyado solo los siete parlamentarios con los que cuenta su partido, ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.



Por su parte, Lapid ha prometido "hacer todo lo posible" para lograr formar un gobierno en Israel. En un comunicado, ha remarcado que "después de dos años de parálisis política, la sociedad israelí está dolida". "Un gobierno de unidad no es un compromiso (...) es una meta, es lo que necesitamos", ha reiterado.



Asimismo, ha indicado que Israel necesita un ejecutivo que "refleje" que los israelíes "no odian al otro". "Un gobierno en el que izquierda, derecha y centro trabajen juntos para abordar los retos económicos y de seguridad a los que nos enfrentamos", ha agregado, al tiempo que ha considerado que el ejecutivo tendrá que mostrar que las diferencias políticas "son una fuente de fortaleza, no de debilidad".



Por su lado, el líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, parte del bloque 'anti-Netanyahu', ha felicitado a Rivlin por su decisión, que ha tildado de "correcta". "El trabajo nos corresponde ahora a nosotros", ha agregado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde ha predicho que Lapid logrará armar una condición "estable" en una semana.



Netanyahu confirmó durante la madrugada del miércoles que, tras el fin del periodo de su mandato a medianoche, no había logrado un acuerdo que contara con el apoyo de la mayoría del Parlamento surgido de las parlamentarias de marzo, las cuartas celebradas en poco más de dos años.



Lapid era el principal favorito, especialmente tras recibir el apoyo de Nueva Esperanza, el partido liderado por Gideon Saar. También la Lista Conjunta, que aglutina a formaciones de mayoría árabe, se han pronunciado a su favor.