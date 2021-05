Always Ready recibe al Táchira en pos de sacar distancia en un difícil grupo

Vista de jugadores de Always Ready. EFE/Manuel Claure/Pool/Archivo

La Paz, 5 may (EFE).- El Always Ready boliviano aguarda con todo su potencial al Deportivo Táchira venezolano con el objetivo de sacar distancia en un emparejado grupo B de la Copa Libertadores, en el que todos los equipos alcanzaron 3 puntos tras las dos primeras jornadas disputadas.

Los dirigidos por el argentino Omar Asad buscarán este jueves consolidar su juego en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz, tras un buen debut ante el Internacional de Brasil y la buena imagen mostrada pese a caer 2-1 en su visita al Olimpia en Asunción en la jornada anterior.

En la escuadra boliviana todavía no está confirmada la presencia del mediocampista Fernando Saucedo, fundamental en la victoria del partido de estreno, por una lesión en la rodilla derecha de la que todavía se recupera.

Todo apunta a que la escuadra boliviana mantendrá la estructura basada en el portero Carlos Lampe, el paraguayo-boliviano Nelson Cabrera en defensa, el ímpetu del brasileño Vander Vieira, el boliviano Juan Carlos Arce en el mediocampo y el movedizo argentino Marcos Ovejero en la delantera.

Los "millonarios" bolivianos ocupan la octava colocación en el campeonato local con 8 puntos tras cinco partidos disputados, uno menos que los demás equipos, tras la reprogramación del duelo del pasado fin de semana que debía jugar ante el The Strongest que también juega la Libertadores.

Por su lado, los venezolanos llegan a este duelo tras caer por goleada 4-0 en su visita al Internacional en la jornada anterior de la copa aunque con un buen repunte en el torneo venezolano con una victoria de visitante 0-3 frente al Portuguesa.

La escuadra dirigida por Juan Tolisano seguirá el mismo guión de los equipos que visitan la altitud boliviana llegando a La Paz minutos antes del partido para contrarrestar algunos de sus efectos.

- Posibles alineaciones:

Always Ready: Carlos Lampe; Harold Cummings, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Rodrigo Ramallo, Cristhian Machado, Juan Carlos Arce, Marc Enoumba y Vander; Javier Sanguinetti y Marcos Ovejero.

Entrenador: Omar Asad.

Deportivo Táchira: Cristopher Varela; Nelson Hernández, Carlos Vivas, Lucas Trejo, José Luis Granados; Francisco Flores, David Zalzman, Maurice Cova, Freddy Góndola; Edgar Pérez Greco y Lucas Gómez.

Entrenador: Juan Tolisano.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte.

Estadio: Hernando Siles, el la ciudad boliviana de La Paz.

Hora: 18:00 hora local (00.30 GMT del viernes).