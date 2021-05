ALTA se apresta a uniformar las salidas y llegadas aéreas en Latinoamérica

En la imagen, el director ejecutivo y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), José Ricardo Botelho. EFE/Joédson Alves/Archivo

Ciudad de Panamá, 5 may (EFE).- La industria aérea internacional ha demostrado que volar en tiempos de la covid-19 "es seguro" y ahora la palabra "clave" para fomentar la confianza de los viajeros en América Latina y el Caribe es la "armonización" de los protocolos de salida o ingreso a los países.

Actualmente "hay países que exigen cuarentenas, otros pruebas de antígenos, otros pruebas de PCR, y otros PCR RT o 'real time', o sea hay una diversificación muy grande", le dijo a Efe el director ejecutivo y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), José Ricardo Botelho.

Frente a este escenario "es fundamental, para generar confianza, una armonización. ALTA viene trabajando muy fuertemente con los Gobiernos para intentar, para lograr una uniformidad en esto. De otra manera será cada vez más complicado viajar", alertó Botelho.

La Asociación, que agrupa a cerca de 40 aerolíneas como miembros o asociadas, propone el uso de la prueba de antígenos, aunque es consciente de que cada país "tiene sus políticas y decisiones y las respetamos todas".

Los países pueden uniformar en torno a una prueba de "PCR, PCR RT, puede ser cualquiera, pero como ALTA hemos solicitado que se apliquen pruebas de antígenos (...) la tecnología hoy con esta prueba está muy buena, los estándares son muy buenos, generaría confianza para las personas", sostuvo.

A la ALTA como asociación, resaltó Botelho, le toca "encontrar la mejor manera" de impulsar el sector de la aeronáutica civil en América Latina y el Caribe, "que es una región donde la conectividad es fundamental porque no tenemos carreteras por todo el continente, porque tenemos muchas islas", recalcó Botelho.

SEGURIDAD EN LA CABINA Y ALTA TECNOLOGÍA EN AEROPUERTOS

"Una cosa puedo decir: podemos volar con toda seguridad", reafirmó el directivo de ALTA, que citó estudios realizados por la industria y otros sectores que han demostrado que la cabina del avión "es extremadamente segura" desde el punto de vista biológico.

El aire dentro de la cabina "cambia cada 3 minutos", es depurado por filtros de alta eficiencia (HEPA) que garantizan la eliminación del 99,99 de virus y bacterias, y la manera en cómo este circula hace "casi imposible una contaminación", explicó Botelho.

A esto se agrega "el uso de la mascarilla, no hay servicios de abordo ahora. Hay restricciones para los baños, o sea, son varios protocolos con los que se prueba que volar es muy seguro", agregó.

Recalcó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) produjo la guía CART, que define protocolos de seguridad y salud que sirven de referencia para toda la experiencia de viaje de los pasajeros y que deben ser adoptados por todos los involucrados, tanto en el sector público como en el privado.

Ya están establecidos los protocolos de seguridad para llegar al aeropuerto, se han instalado allí cámaras para chequear la temperatura de los usuarios y se ha avanzado a pasos agigantados en tecnología sin contacto para procesos como el registro y confirmación de vuelo o chequeo de equipaje, afirmó Botelho.

"Tenemos que tener responsabilidad pero también tenemos que acabar con el miedo" de retomar los viajes, resaltó.

LA EVOLUCIÓN ESPERADA DEL MERCADO

Los cierres decretados en el 2020 en casi toda América y el Caribe derrumbaron la aviación comercial y en general a esta industria, arrastrándola a la peor crisis de su historia y reconfigurando su tamaño.

La situación del mercado de la aviación civil ahora "cambia poco a poco y a medida que se genera seguridad las personas regresan y la demanda crece un poquito más. Y ahí vamos", dijo Botelho.

Celebró que los proceso de vacunación avanzan en los países del continente pero alertó que la industria "no puede esperar a vacunar a toda la población para volver a tener confianza en los viajes".

"Tenemos que ofrecer la información necesaria para evitar miedos y reglas innecesarias. Los protocolos establecidos, una vez cumplidos por todos, permiten viajar con seguridad", resaltó.

Botelho aclaró que "no es posible decir en este momento cómo" estará el mercado al final de este 2021, pero ALTA cree que es posible que para entonces el movimiento de pasajeros sea igual al "50 % de los números que teníamos en el 2019, por ahí".

"Ahora nosotros de ALTA creemos que podemos regresar a volar", tanto es así que la Asociación ha retomado la celebración de sus eventos presenciales.