Alcaraz afirma haber vivido "una experiencia inolvidable" ante Nadal

El joven tenista español Carlos Alcaraz aseguró este miércoles haber vivido "una experiencia inolvidable" pese a haber perdido ante Rafael Nadal 6-1, 6-2 en el torneo de Madrid.

"Se podía haber hecho algo mejor, pero es Rafa y jugar la primera vez con Rafa no es fácil, bueno, nunca es fácil", dijo Alcaraz, en el día de su 18º cumpleaños.

"Poder jugar con Rafa es superespecial, aprender de él en la pista... La próxima vez será totalmente diferente, sabré cómo jugar, cómo salir a la pista", dijo.

"Esta vez me ha podido un poco el ansia de querer acabar los puntos rápidos, hubo un momento que no veía que era Rafa y me devolvía una bola y otra bola", aseguró Alcaraz.

"Es una experiencia inolvidable para mí, que siempre llevaré", aseguró el joven tenista español, que rechazó escudarse en la pequeña molestia abdominal que tuvo en el tercer juego del partido.

"No me ha afectado. Ha sido ese momento y luego ya he estado bien, pero enfrente tenía a un gran rafa, no me ha dejado jugar a un gran nivel, he tenido que ir a remolque todo el rato", concluyó.

