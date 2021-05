Ágatha Ruiz de la Prada rompe su relación con Luis Gasset

10/09/2020 Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, en una de sus últimas apariciones juntos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a ser una mujer soltera. Así lo ha confirmado la protagonista de la triste noticia a la revista 'Hola', que este miércoles publica en exclusiva la ruptura de la diseñadora y Luis Gasset después de un año de relación.



Según desvela la publicación, fue el pasado fin de semana cuando Ágatha y Luis tomaron la decisión de romper su noviazgo en términos de absoluta cordialidad, pero todavía no han trascendido los motivos de esta inesperada ruptura que, según el entorno cercano de la diseñadora, derivará en una amistad entre dos personas que se entendieron a la perfección desde el primer momento.



Fue en marzo del año pasado, poco antes de decretarse el confinamiento a causa de la pandemia del Covid, cuando la creadora y el director de la casa de subastas 'Ansorena' se conocían a través de una amiga en común, siendo la conexión entre ambos instantánea. Pocos días después de empezar a hablar por mensaje, Luis era ingresado en el hospital con una neumonía bilateral, lo que hizo que Ágatha se diese cuenta de sus sentimientos hacia él.



Desde entonces, ya no se separaron y una vez terminado el confinamiento, la ex de Pedro J. Ramírez y su nuevo novio pasearon su amor y su felicidad por diferentes puntos de la geografía española, presumiendo de una complicidad y una conexión imposible de pasar por alto.



Enamoradísima, Ágatha confesaba lo encantada que estaba con esta nueva e inesperada relación con Luis, un hombre culto, tranquilo, divertido y apasionado de los viajes, la ópera y el arte como ella; un soplo de aire fresco tras su dolorosa ruptura con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y lo más mágico que le había sucedido en 2020, como desvelaba ilusionada hace unos meses.



Sin embargo, no ha podido ser. Y, poco después de cumplir su primer aniversario como pareja, Ágatha y Luis han decidido emprender caminos separados. Una ruptura tan sorprendente como inesperada - puesto que hace unos días asistían juntos a una entrega de premios en Madrid - sobre la que la diseñadora todavía no se ha pronunciado públicamente.