Afganistán.- Los talibán y el Gobierno de Afganistán acusan a los medios de comunicación de difundir propaganda

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno afgano y los insurgentes talibán han acusado este miércoles a los medios de comunicación y periodistas de difundir propaganda tras una escalada del conflicto entre las partes.



Ahmad Zia Saraj, jefe de la Dirección Nacional de Seguridad (DNS), la agencia de Inteligencia afgana, ha indicado que algunas cadenas de televisión están emitiendo propaganda a favor de los talibán, lo que ha tildado de "chocante".



Las palabras de Saraj han tenido lugar durante un pleno del Parlamento que ha tenido lugar a puerta cerrada. "No vamos a tolerarlo", ha dicho el diputado Arif Rahmani. "La propaganda de algunas estaciones de televisión a favor de los talibán es impactante. Esto no es libertad de expresión. Es un abuso de la libertad de expresión", ha aseverado en su cuenta de Twitter.



La propia DNS ha secundado estas palabras, si bien el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha amenazado a los medios de comunicación, si bien no ha nombrado a ninguno en particular.



Así, ha alertado de posibles consecuencias para los periodistas si "no mantienen la neutralidad" y ha acusado a la DNS de estar detrás de este tipo de propaganda, tal y como ha explicado en la citada red social.



Los periodistas que trabajan en Afganistán se enfrentan a numerosas amenazas. Según los datos del NAI, una organización afgana de periodismo, en 2020 asesinaron a once periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país.



La autoría de la mayoría de estos ataques no ha sido reclamada, pero todo apunta a grupos insurgentes o terroristas, como los talibán o Estado Islámico. Reporteros Sin Fronteras ha advertido de que el país asiático es uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.