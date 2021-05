Activistas cubanos cumplen seis días arrestados por una disputa con la Policía

En la imagen un registro de Luis Manuel Otero Alcántara, artista opositor cubano y líder del Movimiento San Isidro (MSI), quien adelantó una huelga de hambre en protesta contra el sistema político de su país. EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 5 may (EFE).- Nueve activistas cubanos detenidos en La Habana durante una disputa con la Policía permanecen aún recluidos en calabozos o en paradero desconocido desde hace seis días, denunciaron este miércoles familiares y organizaciones.

"La están procesando como una criminal y mi hija no ha cometido ningún crimen", declaró a Efe por teléfono Marisol González, madre de la periodista independiente de 28 años Mary Karla Ares, a quien, aseguró, las autoridades acusan de "desorden social".

El pasado viernes 30 de abril Ares transmitió en directo por Facebook el incidente en la céntrica calle Obispo, donde decenas de personas gritaron consignas contra el Gobierno y parte de ellas fueron arrestadas e introducidas en vehículos policiales.

SIN HABEAS CORPUS

La joven periodista se encuentra en un calabozo de una estación de Policía del distrito habanero de Playa, donde acudió su madre hoy pero no le permitieron verla, aunque sí dejarle comida y productos de aseo.

Las autoridades también le comunicaron que habían revocado el "habeas corpus" de la detenida, por lo que se desconoce cuánto tiempo más seguirá en la celda.

En la misma comisaría mantienen encerrada a otra activista que participó en la disputa de Obispo, Thais Mailén, según confirmó a Efe su esposo, Michel Hernández, que se encuentra aislado por coronavirus y no tiene más información.

Otras cuatro personas siguen recluidas en comisarías de La Habana, entre ellas Leonardo Romero, un joven al que la Policía arrestó por mostrar un cartel con la frase "Socialismo sí, represión no" y que en un principio había sido liberado pero le volvieron a apresar, indicó a Efe Juan Carlos Vargas, de la Fundación para la Democracia Panamericana, entidad opositora al Gobierno cubano con sede en Florida.

Completan la lista otros tres arrestados aquel día que se encuentran desde entonces en paradero desconocido, según la misma fuente.

UNA SONADA HUELGA DE HAMBRE

La disputa del 30 de abril se produjo cuando los activistas se disponían a visitar al artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, declarado en huelga de hambre y sed en su domicilio para protestar contra la represión, en un caso que alcanzó relevancia internacional al hacerse eco la Unión Europea, EE.UU., Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros.

El artista fue trasladado el domingo al hospital, donde se recupera favorablemente.

La organización no gubernamental de abogados Cubalex ha denunciado 50 detenciones y más de 15 arrestos domiciliarios en Cuba entre el 26 de abril y el 2 de mayo, vinculados directa o indirectamente con la huelga de hambre de Otero Alcántara.

El Gobierno cubano mantiene la postura de que todos los opositores son asalariados de Estados Unidos para acabar con el sistema socialista de partido único vigente desde hace más de seis décadas.