5-0. Recital del Santos para sumar su primer triunfo y hundir a The Strongest

Vinicius Lourenco (2-i), del Santos de Brasil, fue registrado al celebrar, con varios compañeros, un gol que le anotó al The Strongest de Bolivia, durante un partido del grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Urbano Caldeira de Santos (Brasil). EFE/Alexander Schneider/Pool

Sao Paulo, 4 may (EFE).- El Santos brasileño consiguió este martes su primer triunfo en el grupo C de la Copa Libertadores al golear por 5-0 a un frágil The Strongest boliviano, que sigue en blanco después de tres jornadas y cada vez más lejos de los octavos.

El subcampeón de la pasada edición se desquitó de las dos derrotas sufridas ante Barcelona y Boca Juniors con un partido redondo que solventó en la primera mitad con los goles de Marinho, en el primer minuto, Gabriel Pirani y Vinícius Balieiro.

Lucas Braga, en el minuto 59 tras un jugadón de Marinho, y Kevin Malthus, en el 83, cerrarían la cuenta con el cuarto y quinto tanto para los brasileños, que venían de una racha negativa de resultados hoy olvidada.

El equipo boliviano se mostró inoperante y solo pareció despertar de su letargo en la recta final del encuentro, cuando el uruguayo Castillo y el español Pastor estrellaron sendos balones a los palos.

Santos se reengancha así a la lucha por los octavos de final del torneo de clubes de fútbol más prestigioso de América con estos primeros tres puntos en este difícil grupo C, que lideran con seis Boca y Barcelona, adversarios esta noche.

The Strongest, colista, se queda muy tocado con tres derrotas en igual número de jornadas.

Santos puso solución a su sequía de puntos por la vía rápida, en el primer minuto de juego. Pirani mandó un pase al segundo palo desde el flanco izquierdo que cazó Marinho con la derecha para inaugurar el marcador.

Mejor inicio imposible para un Santos que aún sigue con Marcelo Fernandes como técnico interino tras la renuncia del argentino Ariel Holan hace una semana.

The Strongest intentó presionar en campo rival, pero los brasileños consiguieron con una facilidad extrema desarrollar su estilo de juego.

Jean Mota y Pirani hicieron lo que quisieron en el centro del campo. Y el pivote Vinícius Balieiro, de 21 años, demostró tener pulmones para trabajar en defensa y participar en ataque.

Solo el delantero brasileño Willie Barbosa, desde enero del año pasado en el cuadro aurinegro, incomodó algo a la zaga paulista.

El subcampeón, muy superior esta noche, buscó con paciencia atestar un segundo golpe, que llegó por medio de Pirani en el minuto 26.

Fue el segundo gol en el primer equipo de este mediocentro ofensivo de 19 años que se está destapando como una de las sensaciones en este inicio de temporada.

El tercer tanto llegó en el minuto 43, en una jugada personal de Vinícius Balieiro, que robó en el centro del campo, condujo hasta el área y definió a la perfección.

La segunda parte fue un mero trámite y aun así Lucas Braga amplió la renta anotando el cuarto gol para el cuadro santista.

El central uruguayo Gonzalo Castillo a punto estuvo de marcar el gol del honor para el equipo boliviano, pero su remate se estrelló en el palo. El extremo español Fran Pastor también se topó con la madera.

Al final fue el Santos el que balanceó las redes y completó la 'manita' a través del centrocampista Kevin Malthus, otra joven perla de la base de tan solo 18 años. De nuevo, los jóvenes de la prolífica cantera del Santos al rescate.