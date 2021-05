113-127. Hardaway Jr., de los Mavericks, recuerda sus viejos tiempos en Miami y castiga a los Heat

En la imagen un registro de Tim Hardaway Jr. (d), alero de los Mavericks de Dallas, quien aportó 36 puntos, incluidos 10 triples, en la victoria a domicilio de su equipo 113-127 sobre los Heat de Miami. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- El alero Tim Hardaway Jr. recordó todo el tiempo que tiro a canasta en la cancha del Miami, cuando era niño, y su padre, Tim Hardaway, la estrella del equipo y anotó 36 puntos, incluidos 10 triples, que permitieron a los Mavericks de Dallas ganar a domicilio por 113-127 al Heat.

Mientras que el base esloveno Luka Doncic agregó 23 puntos y los Mavericks con marca de 37-28 se consolidaron como líderes de la División Sudeste y ascendieron al quinto puesto de la Conferencia Oeste.

Hardaway Jr., de vuelta en una cacha donde la camiseta de su padre Tim Hardaway se balancea desde las vigas como una leyenda del Heat, anotó 13 de 24 tiros de campo, incluidos 10 de 18 triples.

Doncic también fue decisivo en el triunfo de los Mavericks como jugador más completo al quedarse a las puertas del triple-doble tras aportar 12 rebotes y ocho asistencias con los Mavericks.

Otro base, el reserva Jalen Brunson anotó 19 puntos y el escolta Josh Richardson llegó a los 17 con los Mavericks, que están empatados con Los Angeles Lakers en términos de marca, pero mantienen el desempate.

Hardaway Jr. empató el récord de los Mavericks de triples en un partido, además se convirtió en el tercer jugador en hacer tantos en un partido contra Miami.

JR Smith (en 2014) y Paul George (en 2019) fueron los otros en hacer 10 triples en un partido contra Miami. George McCloud (en 1995) y Wesley Matthews (en 2015) fueron los otros dos jugadores de los Mavericks que lograron tantos.

El escolta Duncan Robinson y el base esloveno Goran Dragic anotaron 19 puntos cada uno para Miami, que se mantuvo en el sexto puesto de la Conferencia Este.

El Heat jugó sin el alero estrella Jimmy Butler, descartado unas dos horas antes del partido con síntomas similares a los de la gripe, nada relacionado con el coronavirus, dijo el equipo.

El veterano escolta-alero de origen dominicano Trevor Ariza anotó 16 de sus 18 puntos en el primer cuarto con Miami. El escolta Gabe Vincent, que salió de reserva, y el base Kendrick Nunn aportaron 14 puntos cada uno.

Mientras que el pívot Bam Adebayo acabó el partido con un doble-doble de 11 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes que lo dejaron como el jugador más completo del Heat, pero tampoco pudo impedir la derrota.

Miami (35-31) se mantuvo sexto, pero ahora está un juego completo detrás del No. 5 Atlanta (36-30) con seis partidos restantes y los Hawks son dueños del desempate.

El Heat también está ahora solo medio juego por delante del No. 7 Boston (34-31) y jugará contra los Celtics dos veces como visitante la próxima semana.

La victoria aseguró nada peor que un puesto en el torneo de entrada para Dallas, que habría caído al séptimo puesto en el Oeste con una derrota.

Los Mavericks perdieron por 11 puntos al principio, pero superaron a Miami 33-15 en el segundo cuarto y tomaron la delantera para siempre.

El equipo de Dallas tiene marca de 13-3 desde el 3 de febrero en el partido inmediatamente posterior a una derrota.