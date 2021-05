105-100. Ante los Raptors, George y Morris Sr. mantienen a los Clippers terceros en el Oeste

Paul George, alero estrella de los Clippers de Los Ángeles, fue registrado este martes al atacar el aro que defienden los Raptors de Toronto, durante un partido de la NBA, en el Staples Center de Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- El alero Paul George y el ala-pívot Marcus Morris Sr. anotaron 22 puntos cada uno y encabezaron el ataque ganador de Los Angeles Clippers que se impusieron por 105-100 a los Toronto Raptors y se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

George, que también capturó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias, acabó como el jugador mas completo de los Clippers (44-22), que tienen ventaja de medio juego sobre los Denver Nuggets, que descansaron, y son cuartos en la clasificación.

El alero Kawhi Leonard, en un nuevo enfrentamiento contra su exequipo al que guio al título de liga, no brilló con los Clippers, pero hizo su trabajo al conseguir 13 puntos, cinco asistencias, además capturó tres rebotes y perdió tres balones.

El escolta Fred VanVleet acabó con un doble-doble de 27 puntos y 13 asistencias que lo dejaron como líder de los Raptors, pero no impidieron la derrota que los aleja del torneo de entrada a los playoffs en la Conferencia Este.

Mientras que el ala-pívot camerunés Pascal Siakam acabó como segundo máximo encestador del equipo de Toronto al conseguir 24 puntos, siete rebotes, dos asistencias y tres recuperaciones de balón.

Los Raptors, con marca de 27-39, ocupan el undécimo puesto de la Conferencia Este y están a tres juegos y medio de los Washington Wizards (30-35), décimos clasificados y últimos con derecho a disputar el torneo de entrada de los playoffs cuando al equipo de Toronto le faltan seis partidos de la temporada regular y siete al de la capital de la nación.