1-0. El ecuatoriano Angulo le da el triunfo al Cruz Azul, que pasa a las semifinales

Bryan Angulo (c), delantero ecuatoriano del Cruz Azul de México, fue registrado este martes al celebrar el gol que le anotó al Toronto FC de Canadá, durante el partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el Estadio Azteca de Ciudad de México. EFE/José Méndez

México, 4 may (EFE).- El ecuatoriano Bryan Angulo convirtió un elegante gol en el minuto 28 para darle este martes al Cruz Azul mexicano un triunfo de 1-0 sobre el Toronto FC, con el que se clasificó a las semifinales de la Liga de campeones de la Concacaf.

Los Azules del entrenador peruano Juan Reynoso habían ganado el duelo de ida por 1-3 y terminaron con la serie a su favor por 4-1.

Después de perder el partido de ida por dos goles, el Toronto del entrenador Chris Armas se hizo dueño del partido en los primeros minutos, en los que, a base de velocidad, ganó la mayoría de las disputas de balón.

En el minuto 7 Jonathan Osorio estuvo cerca de abrir el marcador en favor de los canadienses, pero Adrián Aldrete salvó a los Azules, que volvieron a estar en aprietos en el 25 con una llegada al área de Ayo Akinola, detenido por el guardameta José de Jesús Corona.

En una jugada a partir de un despeje de Corona, los celestes tomaron ventaja con un bonito gol de Angulo, quien disparó desde atrás y puso el balón en la red por encima del portero Alex Bono.

Cruz Azul se adueñó del partido y detuvo la ofensiva de los visitantes, con el ánimo lastimado después de verse en contra.

En la segunda mitad los canadienses pagaron la factura por haber comenzado tan intensos a 2.240 metros sobre el mar. Mostraron cansancio y ya no crearon peligro ante un Cruz Azul que controló el partido sin hacer mucho por hacer un segundo gol.

En las semifinales, que comenzarán en la segunda semana de agosto, los Azules enfrentarán al mejor entre el Monterrey de México y el Columbus Crew de la MLS, que decidirán este miércoles la serie empatada 2-2.

- Ficha técnica:

1. Cruz Azul: Jesús Corona; Ignacio Rivero, Juan Escobar, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete (Julio C. Domínguez m.73); Rafael Baca, Walter Montoya (Elías Hernández m.66), Luis Romo, Yoshimar Yotún (José Martínez m.55); Roberto Alvarado (Guillermo Fernández m.55), Bryan Angulo (Jonathan Rodríguez m.66).

Entrenador: Juan Reynoso.

0. Toronto FC: Alex Bono; Richie Laryea, Omar González, Chris Mavinga (Auro Junior m.46), Justin Morrow; Mark Delgado, Michael Bradley, Nick de León (Noble Okello m.68), Jonathan Osorio (Tsubasa Endoh m.46); Jacob Shaffelburg (Patrick Mullins m.68), Ayo Akinola (Ralph Priso m.82).

Entrenador: Chris Armas.

Gol: 1-0, m.28: Bryan Angulo.

Árbitro: Said Martínez, de Honduras. Amonestó a Richie Laryea y a Roberto Alvarado.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.