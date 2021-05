1-0. Barcelona vence a Boca y lidera el Grupo C con 100 % de aprovechamiento

Carlos John Garcés Acosta, delantero del Barcelona, celebra luego de anotar un gol durante un partido por el Grupo C de la Copa Libertadores hoy, en el estadio Monumental Isidro Romero de Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin/Pool

Guayaquil (Ecuador), 4 may (EFE) .- Un gol de Carlos Garcés a los 62 minutos bastó este martes al campeón ecuatoriano Barcelona para derrotar por 1-0 al Boca Juniors y tomar el liderato del Grupo C de la Copa Libertadores con 9 puntos de 9 posibles, un desempeño que deja al conjunto xeneize relegado al segundo puesto con 6.

Horas antes el Santos brasileño sumó sus primeras tres unidades al golear a The Strongest, que cierra la clasificación sin nada.

Barcelona hoy cambió su característica de juego, de ataque constante por todo el frente, para trabajar de forma prudente en el desarrollo del partido.

Boca apostó por un planteamiento conservador y estuvo a punto de sacar réditos.

Para la mitad del primer tiempo, la posesión y precisión en el toque del balón estuvo en los pies de los argentinos, que poco a poco se fueron aproximando al arco local del argentino Javier Burrai.

En las aproximaciones del final del primer tiempo, Boca dominó e hizo retroceder al Barcelona.

Barcelona salió al segundo tiempo con más ambición para llegar al gol y su ofensiva generó varias ocasiones, la primera con remate desde corta distancia del centrocampista argentino Emmanuel Martínez, que remató a un costado del portero Agustín Rossi y en forma providencial salvó Leonardo Jara (m.53).

Un centro encontró bien perfilado al atacante estadounidense-argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, que cabeceó preciso y salvó en gran acción el portero Rossi (m.60).

Con tres toques de pelota, Barcelona rompió el cerrojo defensivo, el centrocampista Nixon Molina trasladó el balón, alargó para el defensa Mario Pineida, que con pase preciso habilitó al goleador Garcés, quien tocó preciso y derrotó a Rossi (m.62).

El impacto llevó a los de Miguel Ángel Russo a adelantar sus líneas y el Barcelona se aplicó en defensa.

Russo ordenó en ingreso del atacante Carlos Tévez, Gomnzalo Maroni y Oscar Zevallos, con lo que Boca ganó en ataque, a tal punto que Maroni se lanzó al ataque, se escapó de los defensas y su remate cruzado impactó en el vertical, salvándose de un gol cantado el cuadro guayaquileño (m.81).

Los últimos minutos Barcelona los jugó con el corazón de sus aficionados en la mano, por la presión que incrementó Boca en su afán por alcanzar el empate, por lo que Barcelona se refugió aun más en su zona y hasta con desesperación para finalmente celebrar una deliciosa victoria.