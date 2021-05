Yellen aclara que no quiso predecir ni recomendar alzas de tasas

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el martes por la tarde que no pronosticaba aumentos en las tasas de interés para frenar cualquier inflación que estimule el gasto propuesto por el presidente Joe Biden, aclarando comentarios que inquietaron a los mercados financieros unas horas antes.

“No es algo que yo esté prediciendo o recomendando”, dijo Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, durante un evento en línea organizado por The Wall Street Journal. “Si alguien aprecia la independencia de la Reserva Federal, creo que esa persona soy yo”.

Yellen dijo que no anticipaba un episodio de inflación persistentemente más alta, pero que si ocurre, el banco central tiene las herramientas para lidiar con él. El Gobierno de Biden ha propuesto paquetes de gastos adicionales a largo plazo por un total de alrededor de US$4 billones, además de los US$1,9 billones que inyectó a la economía a partir de marzo para combatir el impacto de la pandemia de covid-19.

Más temprano, Yellen causó una serie de contratiempos en los mercados financieros cuando dijo que “puede ser que las tasas de interés tengan que subir un poco para asegurar que nuestra economía no se sobrecaliente”.

“Podría causar algunas alzas muy moderadas en las tasas de interés”, dijo Yellen en una entrevista con The Atlantic grabada el lunes que se transmitió en la web el martes por la mañana.

Esa fue una observación poco común sobre las perspectivas de las tasas de interés por parte de un miembro del gabinete, quien en la historia reciente –aparte de la notable excepción del expresidente Donald Trump y su Administración– tendía a no acercarse a la jurisdicción de la Fed.

Las acciones, que ya habían bajado durante la sesión, cayeron aún más después de los comentarios matutinos de Yellen, aunque más tarde redujeron las pérdidas. El S&P 500 cerró el día con una caída de 0,7%.

Los inversionistas no esperan que la Fed aumente su tasa de política monetaria en los próximos años y, la semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, puso de relieve que aún no es hora de contemplar una reducción de las compras de activos. Cualquier indicio de que se ve en el horizonte inmediato una Fed con menor flexibilización tendría importantes implicaciones para los mercados.

Los comentarios matutinos de Yellen aparecieron poco después en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, cuando la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que “la secretaria Yellen sin duda comprende” la independencia de la Fed.

La última vez que las autoridades de la Fed emitieron sus proyecciones, en marzo, pronosticaron que no habría movimientos en las tasas de interés hasta, al menos, 2024.

Yellen insistió en el evento de The Atlantic que el fuerte gasto que impulsa Biden proporcionaría un beneficio neto a la economía, incluso si las tasas de interés suben.

“Estas son inversiones que nuestra economía necesita para ser competitiva y productiva, y creo que nuestra economía crecerá más rápido gracias a ellas”, dijo Yellen.

Nota Original:Yellen Clarifies Inflation Remark, Sees No Need for Fed to Hike

