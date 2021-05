Vivica A. Fox: "Es un gran momento para ser una afroamericana en Hollywood"

Fotografía cedida hoy por Lifetime, donde se observa a la actriz Vivica A. Fox mientras posa, en Ciudad de México (México). EFE/Lifetime/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 4 may (EFE).- La actriz estadounidense Vivica A. Fox se abrió camino en Hollywood con base en el esfuerzo y trabajo en un mundo de hombres, es por eso que ahora celebra que cada vez exista más trabajo femenino en la industria, así como la diversidad en los personajes.

"Es un gran momento para ser una actriz afroamericana o de alguna raza en Hollywood, tenemos un espacio importante y las mujeres estamos contando nuestras historias", dijo este martes la también productora en conferencia con medios latinoamericanos.

Una de las grandes satisfacciones que Fox ha vivido en sus casi 30 años de trayectoria artística ha sido precisamente ver el incremento de mujeres no solo frente a las pantallas sino detrás de ellas, como líderes en distintas áreas de producción.

"Me da gusto entrar a juntas y ver que el poder está en las manos de mujeres, esto no se veía hace 25 años", añadió.

La actriz de películas como "Independence Day" (1996), "Kill Bill" (2003) o "Set it off" (1996) ha demostrado que es una de las mujeres más versátiles de la industria del cine al desempeñarse como productora, empresaria, escritora y más recientemente directora.

Tan solo como productora, Vivica es responsable de 25 películas de la saga para Lifetime "The Wrong Collection", espacio en el que ha podido dar visibilidad a una gran diversidad de mujeres.

"Siempre he intentado mostrar más representación en mis películas, como mujeres con figuras variadas, de todas las nacionalidades y comunidades, negras, latinas, blancas, para poder mostrar un reflejo real de nuestro mundo", contestó Fox a Efe.

"The Wrong Mr. Right” y “The Wrong Cheerleader Coach” son las dos películas que Fox presenta en Latinoamérica y que se estrenaran por Lifetime el 15 y 16 de mayo como parte del ciclo "Noche de amigas con Vivica A. Fox" de Lifetime Movies.

Además, la actriz anunció que se encuentra trabajando en su primer largometraje como directora bajo el título "Through her eyes", que tiene previsto aparecer en julio de este año.

Por último, Fox dejó claro que los 25 títulos de "The Wrong Collection" no son suficientes para ella por lo que en sus planes está el seguir haciendo más películas y como consejo a jóvenes actrices y creadoras mencionó: "Hagan el trabajo".