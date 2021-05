VÍDEO: Cvirus.- Feijóo recibe su primera dosis y confía en poder llegar a septiembre con "inmunidad de rebaño"

04/05/2021 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, acude a vacunarse en la Cidade da Cultura de Santiago, a 4 de mayo de 2021, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Alberto Nuñez Feijóo recibe hoy la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca después de asegurar que no comparte la determinación de la Comisión de Salud Pública de posponer la decisión de la administración de la segunda dosis de esta vacuna en menores de 60 años. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este martes su primera dosis de AstraZeneca, en una jornada en la que ha llamado a vacunarse a todos los gallegos y ha ratificado que confía, siempre y cuando lo permita el número de vacunas que lleguen a la Comunidad, en poder llegar a septiembre con "inmunidad de rebaño".



Poco después de las 19,45 horas, conforme la cita del Servizo Galego de Saúde, el presidente gallego ha llegado a la cola de la Cidade da Cultura, donde está teniendo lugar la vacunación para su grupo de edad (tiene 59, pero cumplirá 60 en septiembre).



"Ansioso, pero no nervioso", ha aprovechado el camino hasta la zona de vacunación para departir con otras personas que habían acudido a la convocatoria para inmunizarse frente a la covid-19.



"No te das cuenta, es un segundo", ha comentado a la salida a los medios, antes de añadir que la única recomendación que le trasladaron los sanitarios es que, si lo necesitaba, se tomase Paracetamol cada seis horas. Además de Feijóo, ya han recibido su primera dosis tanto la conselleira do Mar, Rosa Quintana, como el responsable de Facenda, Valeriano Martínez, vacunado esta misma tarde en Pontevedra.