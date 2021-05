Vacunación con primera dosis baja en EE.UU.; cambio de enfoque

(Bloomberg) -- El número de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 está disminuyendo en al menos 47 de los 50 estados de Estados Unidos. Muchos estados muestran un progreso significativo en las campañas de vacunación, pero otros aún están muy atrasados.

En algunos lugares, la disminución da fe de una campaña exitosa: 10 estados comenzaron la inoculación de más de la mitad de sus residentes. Pero en lugares que enfrentan dificultades, la disminución ya lleva semanas. En algunos de esos estados, el número de nuevos vacunados ha caído mucho.

“La tasa de vacunación se ha desacelerado a nivel nacional”, dijo la portavoz del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, Lara M. Anton. Al 27 de abril, las primeras dosis en el estado habían caído 54% desde un máximo del 11 de abril, según datos compilados por Bloomberg Vaccine Tracker. “Todos los que querían vacunarse recibieron su dosis”.

También hay indicios de que la pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por temas de seguridad tuvo un efecto. En un puñado de estados donde las vacunas estaban aumentando, el anuncio del 13 de abril coincidió con una disminución en la aplicación de nuevas dosis. Si bien funcionarios de la salud estatales reconocieron que probablemente hubo una desaceleración debido a J&J, enfatizaron que era difícil separar las preocupaciones sobre la vacuna de una dosis de una disminución esperada de nuevas dosis aplicadas debido a un menor ritmo de la inmunización masiva.

La confluencia de tendencias deja a la campaña estadounidense en una encrucijada. Se han vacunado suficientes personas para cubrir más de la mitad de la población adulta. Los casos de covid están disminuyendo, probablemente debido a la combinación de vacunas y la inmunidad existente contra infecciones anteriores. El clima cálido permite que las personas socialicen en espacios abiertos, donde los riesgos son más bajos. Pero llevará semanas o meses saber si los avances son reales y permanentes, o si el esfuerzo de inoculación será insuficiente para evitar nuevos focos o contagios generalizados.

Autoridades estatales de la salud y la Casa Blanca dicen que la campaña de vacunación ha pasado a una fase diferente, y ahora está dirigida a personas que no pudieron inscribirse, que no lo priorizaron o que tienen dudas frente a las vacunas.

“Ahora estamos más enfocados en otros a quienes nos tomará tiempo llegar”, dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, la semana pasada en una sesión informativa. “Vacunar a la mayor cantidad de estadounidenses posible es nuestro camino de regreso”.

