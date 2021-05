Un paquete bomba mata a 5 personas en Birmania, incluido un político huido

Mandalay ( Birmania) EFE/EPA/STRINGER/Archivo

Bangkok, 4 may. (EFE).- Cinco personas, entre ellos un parlamentario huido y tres policías insurrectos a la junta militar de Birmania, murieron este lunes por la explosión de un paquete bomba mientras se escondían en una casa en la ciudad de Bago, a 70 kilómetros de Rangún, informan hoy medios locales.

Según informa este martes el portal Myanmar Now, entre las víctimas mortales de la deflagración, que ocurrió en la tarde del lunes, está Thet Win Hlaing, parlamentario regional de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido derrocado en el golpe de Estado del 1 de febrero y cuya líder, Aung San Suu Kyi, permanece bajo arresto domiciliario.

Los tres policías fallecidos habían abandonado las fuerzas de seguridad y se habían unido al movimiento de desobediencia civil contra la junta militar.

La quinta víctima se trataría del propietario de la casa, mientras que resultó herido de gravedad otro policía que abandonó las filas tras la sublevación militar, apuntaron testigos al citado medio.

Se desconoce la causa de la explosión, aunque fuentes apuntan a Myanmar Now que se trataría de un paquete bomba.

"Por lo que sé, la explosión se produjo cuando abrieron un paquete", dijo una fuente local que no quiso identificarse al portal Myanmar Now.

Minutos después de la explosión llegó a la zona un camión cargado de soldados birmanos.

En las últimas semanas se han registrado pequeñas explosiones en Rangún y otras ciudades, en ocasiones, contra oficinas gubernamentales o instalaciones militares.

La escalada de violencia se ha intensificado en Birmania desde el golpe de Estado y al menos 766 civiles han muerto como consecuencia de la brutal represión de las fuerzas de seguridad, la mayoría a disparos de los uniformados, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

Los militares además combaten en zonas fronterizas contra varias guerrillas étnicas, que se han unido a la oposición contra la junta militar y han surgido pequeños grupos de resistencia civil que han tomado las armas contra los uniformados.

La guerrilla étnica Ejército para la Independencia Kachin, una de las más poderosas, derribó el lunes un helicóptero del Ejército durante los combates que mantienen en el norte del país, indicó un portavoz de los rebeldes a medios locales.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en estos comicios, en los que arrasó el partido de la derrocada líder del gobierno Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.