Twitter adquiere Scroll, startup de noticias sin publicidad

(Bloomberg) -- Twitter Inc. adquirió Scroll, un producto de lectura de noticias sin publicidad, y dijo que espera llevar el servicio a una nueva oferta de suscripción que está planificando.

Scroll trabaja con una serie de editores, incluidos BuzzFeed News, Atlantic y USA Today, y ofrece historias de esos editores a clientes de pago. Las historias no tienen anuncios y Scroll comparte parte de los ingresos de sus suscripciones con los editores.

Scroll detendrá temporalmente la incorporación de nuevos suscriptores mientras su equipo de 13 personas se une a la compañía de redes sociales, dijo Twitter el martes en una publicación de blog. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Scroll, que tiene oficinas en Nueva York y Portland, cuenta con el respaldo de inversionistas entre los que se incluye a Union Square Ventures.

Twitter se ha referido públicamente a su interés en vender un producto de suscripción y está considerando una serie de opciones. La compañía con sede en San Francisco también adquirió recientemente Revue, una startup de boletines con la que planea ganar dinero a través de suscripciones. Twitter espera que los dos productos funcionen juntos y dice que los usuarios algún día podrían pagar para leer boletines o historias de ciertas editoriales directamente en Twitter sin ningún anuncio.

“Para todas las demás plataformas, el periodismo es prescindible”, escribió el director ejecutivo de Scroll, Tony Haile, en una publicación de blog. “Si el periodismo desapareciera mañana, sus negocios continuarían prácticamente como antes. Twitter es la única gran plataforma cuyo éxito está profundamente entrelazado con un ecosistema de periodismo sostenible”.

La compañía de redes sociales está buscando formas de expandir los negocios fuera de la publicidad digital, que representa la mayor parte de los ingresos. La publicidad puede ser inconsistente y Twitter dijo la semana pasada que las ventas de anuncios tuvieron un comienzo lento en 2021 debido en parte a los disturbios civiles en Estados Unidos y la postergación de eventos públicos, como la presentación de los Premios de la Academia de Hollywood. Un negocio de suscripción ofrecería un flujo de ingresos más estable y predecible.

Scroll es el sexto acuerdo de Twitter en los últimos seis meses. La startup de lectura de noticias se conoció por primera vez a fines de 2016 y recaudó dinero de varias editoriales, incluidas Axel Springer SE, News Corp. y The New York Times.

