Tenis.-Tenis/Madrid.- Bautista, Ramos y Davidovich superan con trabajo sus estrenos en el Mutua Madrid Open

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Roberto Bautista, Albert Ramos y Alejandro Davidovich superaron este martes su estreno en el Mutua Madrid Open, tercer Masters 1.000 de la temporada, en una jornada que dejó la sorpresa en el cuadro femenino de la eliminación de la rumana Simona Halep.



Roberto Bautista, noveno cabeza de serie en la Caja Mágica, empezó con mucho trabajo su andadura en un torneo que le ha sido un tanto esquivo en su carrera, salvo en 2014 cuando alcanzó las semifinales ante su compatriota Rafa Nadal.



El castellonense tuvo un inicio complicado ante el italiano Marco Cecchinato, clasificado desde la previa y que llevó el duelo hasta los tres sets antes de caer por 6-2, 6-7(3) y 7-5 y a las dos horas y media de duración.



Bautista no tenía un estreno sencillo porque su rival cuenta entre sus méritos unas semifinales en Roland Garros, en 2018, pero salió muy firme al partido y se llevó fácil el primer parcial tras hacerse con los últimos cinco juegos del partido.



Pero Cecchinato reaccionó a partir de ahí y complicó mucho más las cosas, logrando forzar la tercera manga en el 'tie-break' pese a que el español tuvo tres bolas de partido con 6-5 y tras remontar un 3-5 adverso.



En el set definitivo, Bautista salvó tres pelotas de rotura antes de aprovechar las suyas y ponerse con un 5-3 que parecía clave, pero que no lo fue porque el italiano consiguió igualar antes de perder los dos últimos juegos y dejar vía librea al de Castellón a la segunda ronda donde se medirá con el estadounidense John Isner.



Por su parte, Albert Ramos, reciente campeón en Estoril (Portugal), alargó su buen momento de juego y resultados y también pasó su debut, igualmente en tres sets (7-5, 5-7, 6-4) ante el estadounidense Taylor Fritz.



El catalán se fue cerca de las dos horas y media para batir al americano en un igualado encuentro que se decantó a su favor gracias a una rotura con 4-4 en el tercer parcial. El barcelonés se enfrentará ahora al argentino Federico Delbonis, verdugo de Pablo Carreño.



El pleno de la 'Armada' lo completó Alejandro Davidovich, que también tuvo un estreno duro que se alargó hasta las tres horas ante el francés Pierre-Hugues Herbet y decidido a favor del malagueño tras tres 'tie-breaks'.



El español no aprovechó bien sus once opciones de rotura, pero tuvo nervios de acero para remontar un partido que se le puso cuesta arriba en el tercer set cuando estuvo 3-1 abajo en el marcador. Davidovich será el rival del debut del ruso Daniil Medvedev, segundo favorito.



CAE HALEP EN EL CUADRO FEMENINO



Además, en el cuadro masculino, también se registró el autoritario debut de uno de los favoritos, el austriaco Dominic Thiem, tercer favorito, que se deshizo del estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-3, mientras que el ruso Andrey Rublev, sexto, tuvo que trabajar ante el americano Tommy Paul (6-7, 6-3, 6-4).



Por otro lado, en el cuadro femenino del WTA 1000, hubo sorpresa con la eliminación de la rumana Simona Halep, doble campeona en la Caja Mágica y tercera cabeza de serie, que no pudo con la belga Elise Mertens, autora de una gran remontada para imponerse por 4-6, 7-5, 7-5.



La de Constanta tuvo en su mano el pase a cuartos tras ganar el primer parcial tanto en el segundo como en el tercero. En ambos, se puso 4-3 arriba y saque, pero sólo pudo hacer un juego más en las dos situaciones y su rival se llevó el billete entre las ocho mejores y cruzarse con la bielorrusa Aryna Sabalenka, quinta favorita.