Suben a 5.367 las muertes en Honduras por covid-19 y a 214.475 los contagios

Tegucigalpa, 3 may (EFE).- La pandemia de covid-19 le ha arrebatado la vida a 5.367 personas en Honduras, país que además registra, desde marzo de 2020, al menos 214.475 casos de contagios, según el informe de este lunes del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.325 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 505 resultaron positivo, con las que los contagios se elevaron a 214.475, indicó el Sinager en un comunicado.

El organismo sanitario también registró 33 fallecimientos, que corresponden a varios días, que dejaron la estadística en 5.367.

Se suman 1.178 hondureños hospitalizados a nivel nacional a causa de la covid-19, de los que 610 presentan un cuadro clínico estable, 499 están graves y 69 en unidades de cuidados intensivos.

Según el Sinager, otros 197 pacientes se han recuperado, con los que ya suman 79.293 los que se han salvado de morir por la covid-19 en el país centroamericano, de 9,5 millones de habitantes.

Mientras la pandemia continúa en alza en 2021, el proceso de vacunación sigue lento, con menos del 1 % de inmunizados, debido a que las vacunas no han llegado en las fechas que han sido anunciadas.

Para el pasado viernes se esperaba la llegada de 189.600 dosis de la vacuna AstraZeneca, como parte de un lote de 424.800 ofrecidas en donación bajo el mecanismo Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tampoco llegaron el viernes 40.000 vacunas rusas Sputnik V, que el canciller hondureño, Lisandro Rosales, anunció la semana pasada desde Moscú.

Al respecto, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó hoy que las de AstraZeneca llegarán hasta este martes, debido a que hubo un retraso del vuelo en el que vendrán las inoculaciones, mientras que el canciller explicó que las Sputnik V no vinieron el viernes porque el operador encargado de la logística cambió la fecha, pero que estarían llegando esta semana. EFE

