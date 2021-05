Sotheby's aceptará criptomonedas bitcóin y ethereum para subasta de Banksy

Logo de Sotheby's, Ginebra, Suiza, 21 junio 2020.R EUTERS/Denis Balibouse

(Reuters) - Sotheby's dijo el martes que aceptará bitcóin y ethereum como pago por la icónica obra de arte de Banksy "Love is in the Air", en la primera ocasión que se aceptan criptomonedas en una subasta de arte físico y la más reciente señal de su aceptación en el mercado convencional.

El precio de la obra se estima entre 3 millones a 5 millones de dólares, dijo Sotheby's, agregando que el comprador tendrá la opción de pagar con criptomonedas.

La casa de subastas global se ha asociado con la bolsa de criptomonedas Coinbase Global Inc para la venta. Coinbase dijo en una publicación en un blog https://bit.ly/3vGLwbz que ayudaría gestionar las fluctuaciones de precios durante la subasta en Nueva York la próxima semana.

El bitcóin tocó un máximo récord cercano a los 65.000 dólares el mes pasado, el más reciente hito en la marcha del activo emergente hacia una aceptación más generalizada. Sus ganancias han sido impulsadas por su adopción entre grandes compañías y firmas financieras de Estados Unidos.

Las criptomonedas ya han dejado una marca en el mundo del arte digital.

La obra digital "Everydays - The First 5000 Days" del artista estadounidense Mike Winkelmann, quien es mejor conocido como Beeple, se vendió por casi 70 millones de dólares en una subasta de Christie's en marzo, en la primera venta organizada por una importante casa de subastas de una obra que no existe en forma física.

Coinbase dijo que su sociedad con Sotheby's podría allanar el camino para una mayor adopción de las criptomonedas en las subastas.

(Reporte de Praveen Paramasivam en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)