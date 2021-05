Sol de América prescinde de Ever Almeida, el técnico más veterano de Paraguay

En la imagen, el exentrenador de Sol de América Ever Hugo Almeida. EFE/ Luis Eduardo Noriega A/Archivo

Asunción, 4 may (EFE).- El retorno a Sol de América de Ever Hugo Almeida, a sus 72 años el veterano por excelencia del fútbol paraguayo, terminó tras cinco partidos y sin lograr sacar al equipo de la zona roja del torneo Apertura.

El club prescindió de sus servicios luego de perder este fin de semana en casa del Guaraní (2-0), lo que dejaal equipo en el penúltimo lugar, a dos puntos por arriba del colista, River Plate, según informan este martes los medios locales.

El exportero uruguayo, nacionalizado paraguayo, se marcha con un balance de cuatro derrotas y una victoria, después de haber asumido a finales de marzo para sacar al club de la candidatura al descenso, que se computa con la actuación en el próximo torneo Clausura.

De acuerdo con los medios, Iván Almeida, su hijo y asistente, se hace cargo de forma interina del conjunto de la ciudad de Villa Elisa de cara a los cuatro encuentros que restan del Apertura, que lidera Libertad, seguido a tres enteros por Olimpia y Cerro Porteño.

Almeida había sustituido a Gustavo Florentín, que cumplió seis partidos que no curaron la herida de los de Villa Elisa, y con ello regresado al club que fue su último destino, hace dos años Otra vuelta de tuerca de Almeida en el equipo del que se había alejado en febrero de 2019, poniendo fin a su tercer ciclo en el 'Danzarín', y también en una carrera viajera como técnico de clubes de Ecuador, Colombia y de la Sub'20 de Guatemala, a la que clasificó a un Mundial; sin olvidarse de sus diez campeonatos nacionales como portero de Olimpia.