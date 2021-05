Saunders protesta por el ring del combate contra el mexicano 'Canelo' Álvarez

El británico Billy Joe Saunders amenazó este martes con no pelear ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por la unificación de títulos de peso supermediano debido a las dimensiones del cuadrilátero del combate en Texas.

El combate entre Saunders y Álvarez está previsto para el sábado en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, de Arlington (Texas) ante unos 60.000 aficionados, el mayor aforo de un evento deportivo en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia.

Este martes, sin embargo, el británico puso en duda la pelea al protestar con furia contra el tamaño del ring que se ha instalado en el recinto, alertando de que cada lado mide únicamente entre 16 y 18 pies (4,9 y 5,5 metros), unas dimensiones menores al cuadrilátero de 24 pies (7,3) que esperaba.

"El problema es que vengo aquí e intentan meterme en una cabina telefónica en vez de en un ring de boxeo", dijo Saunders en una entrevista a la radio británica TalkSport.

El estadio "tiene cientos y cientos de pies de largo y quieren poner un ring de 16 a 18 (pies) en medio", reclamó. "Para mí, eso es inaceptable. Quiero un ring de 24 pies y me dicen que no va a suceder y que es lo que es. Pero se lo he dejado a mi equipo y estoy seguro de que lo solucionarán. Si no, no habrá pelea".

Ante señalamientos de que Saunders intenta ganar la batalla psicológica, el púgil de 31 años insistió en que sus reclamos son genuinos.

"Es un combate de unificación, no un título británico. Es como si alguien entrenara en la pista de 200 metros lisos y otro en la de 400 metros lisos. Hay una gran diferencia", subrayó.

Saunders, que el martes eludió una sesión de fotos conjunta con Álvarez para medios de comunicación, dijo que el tamaño reducido del ring estaba diseñado para beneficiar el estilo más agresivo de la estrella mexicana.

"Su plan de juego no es esperar, su plan de juego es ir a por mí", dijo. "Y quiero un lugar donde pueda moverme y sacar mi boxeo".

Álvarez, que posee un balance de 55 victorias (37 nocauts), una derrota y dos empates, pondrá en juego sus coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Saunders, campeón invicto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con 30 victorias (14 nocauts) y ninguna derrota.

