Santos se pone a disposición de Duque para buscar salida negociada a crisis

Bogotá, 4 may (EFE).- El expresidente colombiano y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos manifestó este martes su disposición para reunirse con el presidente Iván Duque y así ayudar a buscar salidas a la crisis por las protestas sociales y la violencia policial que dejan hasta el momento por lo menos 19 muertos y más de 800 heridos.

"Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento", manifestó Santos (2010-2018), antecesor de Duque, en un mensaje en Twitter.

El exmandatario, que firmó el acuerdo de paz en octubre de 2016 con la guerrilla de las FARC, expresó su preocupación por la ola de violencia que sacude al país desde el pasado miércoles, cuando comenzaron las manifestaciones contra un proyecto de reforma tributaria finalmente retirado por Duque.

"Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino", afirmó Santos, que mantiene con Duque una distancia política por sus diferencias en torno al acuerdo de paz.

En días pasados Santos dijo que el país debería buscar la unión sobre cuatro puntos fundamentales: "Respeto por los derechos humanos, un nuevo contrato social para buscar equidad, implementar el acuerdo de paz y una política ambiental agresiva".

La decisión de Duque de dar marcha atrás en su proyecto de reforma fiscal y la renuncia ayer del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no han calmado las manifestaciones, especialmente en Cali, capital del Valle del Cauca, ni la violencia desbordada, atribuida principalmente a la Policía.

Por su parte, el político liberal Juan Fernando Cristo, que participó en las negociaciones de paz y fue ministro del Interior en el Gobierno de Santos, también manifestó su disposición para dialogar con Duque al que le pidió que "abra hoy mismo un diálogo social en Cali", la ciudad epicentro de la agitación social y de la violencia.

"Estamos listos para dialogar con el presidente y contribuir a superar una grave crisis, que va más allá de la reforma tributaria. Se debe respetar el derecho a la vida. Lo que sucede en Cali y otras capitales es intolerable", escribió Cristo en redes sociales.

Diferentes organismos internacionales como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) han denunciado y rechazado el uso de la fuerza durante la ola de protestas que vive el país.