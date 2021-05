Ricky Martin llama "estado de terror" al asesinato de mujeres en Puerto Rico

En la imagen, el cantante puertorriqueño Ricky Martin. EFE/Alberto Valdés/Archivo

San Juan, 4 may (EFE).- El artista puertorriqueño Ricky Martin ha descrito como "un estado de terror" los recientes asesinatos de dos mujeres en Puerto Rico que han provocado la indignación del pueblo por la suma de casos de violencia de género en la isla.

Los dos recientes asesinatos que han marcado a la ciudadanía son el de Andrea Ruiz, encontrada medio calcinada el jueves en Cayey (centro) por parte de su expareja y que había solicitado recientemente una orden de protección, que le fue denegada, y el de Keishla Rodríguez, hallada muerta en una laguna en San Juan, y cuyo principal sospechoso es el boxeador Félix Verdejo.

"Lo que se ha vivido en nuestra isla en los pasados días con el asesinato de dos mujeres, Andrea y Keishla, entre otra veintena de fallecidas este año, también por violencia de género, es un estado de terror", afirmó Martin en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

Al momento, al menos 14 mujeres han muerto este año en Puerto Rico por violencia machista.

En relación al caso de Ruiz, de 35 años, se ha abierto una investigación para saber las razones por las cuales se le denegó una orden de protección a finales de marzo en Caguas, municipio aledaño a San Juan, por no encontrar causa para ello.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, lamentó las muertes y dijo que "el estado falló" al no proteger a Ruiz cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su pareja.

Rodríguez, por su parte, fue hallada muerta el domingo en una laguna cerca de San Juan, tres días después de que su familia la reportara desaparecida.

La última persona con la que tuvo una conversación fue con Verdejo, casado y con una hija, que mantenía una relación extramatrimonial con Rodríguez, quien estaba embarazada de un mes.

De acuerdo con la denuncia criminal del FBI, en manos de quien se encuentra el caso, Verdejo fue acusado de homicidio, secuestro, robo de un vehículo a mano armada y de matar intencionalmente a un no nacido.

Ante todos estos casos, Martin reconoció que "se percibe el miedo, la frustración, el dolor, la indignación... y es producto del terror que nos causa saber que otra mujer muere víctima de un feminicidio, un crimen que cada día parece normalizarse más sin que se den acciones igualmente dramáticas para atajarlas".

"Ninguna mujer debería pasar por el temor a su seguridad, y de ocurrir, tener todas las herramientas a su favor para denunciar cualquier acto que atente contra su vida por mínimo que sea", aseguró el artista.

El cantante boricua recomendó además que "quien sepa que una mujer está en peligro, sea a nivel físico o emocional, también tiene que tomar acción".

"Tenemos que actuar para ser parte de la solución, y eso va desde lo que enseñamos en la casa y en la escuela", enfatizó.

De igual manera, sostuvo que "las entidades gubernamentales y judiciales tienen que hacer su parte, pero nosotros también. Lo único que ellas quieren es vivir seguras, en paz y en amor".

"Yo quiero ayudar, ayúdame tú también a ayudarlas. ¡Ayudémoslas juntos!", puntualizó el cantante.