Restrepo, un académico ortodoxo para un momento crucial de la economía colombiana

Fotografía del 26 de octubre de 2018 del nuevo ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, durante una entrevista con Efe en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 3 may (EFE).- El economista y académico José Manuel Restrepo Abondano, designado por el presidente colombiano, Iván Duque, nuevo ministro de Hacienda, tendrá la tarea de recomponer el diálogo de esa cartera con la sociedad, dañado por la crisis de la hundida reforma tributaria, y mantener a flote la economía duramente golpeada por la pandemia.

A diferencia de su antecesor, Alberto Carrasquilla, que renunció hoy y que se caracteriza por su carácter taciturno y retraído, Restrepo, de 50 años, es definido por quienes los conocen de cerca como "un hombre jovial y economista conservador", además de dialogante, y al que le gustaría ser presidente de Colombia.

Restrepo nació en Bogotá y construyó su carrera en el mundo de la academia, principalmente la Universidad del Rosario donde se formó como economista y especialista en finanzas y de la cual llegó a ser rector antes de pasar al Gobierno.

El nuevo ministro tiene además una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido).

Como profesor universitario, en el Rosario dictó las cátedras de macroeconomía, microeconomía, introducción a la economía y planeación y control de gestión.

Restrepo también fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y previamente lo fue de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Igualmente fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y trabajó en el Ministerio de Educación, en el área de educación superior.

EXPERIENCIA EN UN MOMENTO CRUCIAL

"Su experiencia y conocimiento serán de gran utilidad en el Ministerio de Hacienda en este momento del país que exige de todos sensatez, serenidad y apoyo a la institucionalidad y para liderar el consenso que Colombia necesita para la estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo", manifestó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.

Como ministro de Hacienda, Restrepo tendrá que liderar el proyecto de una nueva reforma tributaria que el país necesita, pero con el consenso de todos los sectores, algo que no tuvo la promovida por Carrasquilla, que prácticamente nació muerta.

En 2018, con la elección de Duque como presidente, Restrepo se asomó a la política al hacer parte del equipo que se ocupó de la transición en el Ministerio de Educación, pero el mandatario finalmente lo nombró para la cartera de Comercio, Industria y Turismo.

En ese Ministerio se ha caracterizado por expandir los horizontes comerciales del país mediante el fomento de las exportaciones, especialmente del renglón de productos agropecuarios y alimentos, así como de manufacturas, que en el primer trimestre de este año crecieron el 16,5 y el 9,9 % respectivamente, a pesar de la pandemia.

Restrepo es también autor de varios libros y documentos académicos y además fue columnista del diario bogotano El Nuevo Siglo.