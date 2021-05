Red Hot Chili Peppers vende su catálogo por 140 millones de dólares

El vocalista Anthony Kiedis, de la banda estadounidense de rock Red Hot Chili Peppers. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

Washington, 4 may (EFE).- La banda californiana Red Hot Chili Peppers, creada en 1982, ha vendido su catálogo de canciones, que incluye éxitos como "Under de Bridge" y "Dani California", a Hipgnosis Songs por unos 140 millones de dólares, informaron hoy medios estadounidenses.

El grupo que integran el cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea, el percusionista Chad Smith y el guitarrista John Frusciante, es el beneficiario más reciente de la estampida por adquirir los derechos de propiedad intelectual de artistas famosos.

Gran parte del catálogo, que comprende otros éxitos como "Calfornication", "Other Side" y "Scar Tissue", fue compuesto por Flea, Kiedis, Smith y Frusciante, este último reincorporado para el trabajo más reciente de la banda.

A fines del año pasado RHCP dejó Q Prime, la firma que manejó sus asuntos por más de 20 años, y recientemente confirmó que tenía un contrato con Gury Oseary, el agente de Madonna y U2.

La compañía britántica de inversiones Hipgnosis Song Fund adquirió en enero pasado el 50 % de los derechos de autor del cantante y compositor canadiense Neil Young, que comprende unas 1.180 canciones.

Un mes antes Bob Dylan vendió por más de 300 millones de dólares sus derechos sobre unas 600 canciones al grupo Universal Music Publishing, y por su parte la cantante Stevie Nicks ha vendido un 80 % de los derechos sobre sus canciones a Primary Wave por unos 100 millones de dólares.

Las compañías, por lo general, usan estos fondos musicales adquiridos para venderlos para su uso en películas, juegos de video y publicidad comercial.

La adquisición del catálogo musical de Red Hot Chili Peppers es una de las de más alto perfil para Merck Mercuriadis, el ejecutivo canadiense-estadounidense de la industria musical y fundador de Hipgnosis Songs.

Desde 2018 Mercuriadis e Hipgnosis han adquirido los derechos sobre catálogos de compositores, productores y artistas como Shakira, Timbaland, Barry Manilow, Richi Sambora, Blondie, Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham y Jimmy Iovine.