RDCongo.- Tshisekedi pondrá al Ejército de RDC al frente de dos provincias en el este tras decretar el estado de sitio

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pondrá al Ejército al frente de las provincias de Ituri y Kivu Norte, situadas en el este del país, después de decretar el estado de sitio a causa del aumento de los ataques por parte de los diversos grupos armados que operan en esta zona del país africano.



"Para hacer frente a la situación durante el estado de sitio, las autoridades civiles de los gobiernos provinciales de Ituri y Kivu Norte (...) serán reemplazadas por oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía designados a tal efecto", ha dicho el portavoz de la Presidencia, Kasongo Mwema.



Así, las asambleas y los gobiernos provinciales quedarán suspendidos durante los 30 días en los que estará en vigor el estado de sitio, según ha informado la emisora congoleña Radio Okapi. El propio Tshisekedi hizo el lunes un llamamiento a la unidad para lograr restaurar la paz y la seguridad en RDC.



"Esta imagen empañada, cuya consecuencia inmediata es la desconfianza de la opinión nacional e internacional, no va a favorecer el desarrollo y el bienestar de la población congoleña. Esto implica que ningún congoleño digno de ese nombre debería permanecer indiferente ante lo que pasa desde hace mucho en esta parte del territorio nacional", sostuvo.



El mandatario congoleño arguyó durante un discurso emitido por la cadena de televisión estatal, RTNC, que es necesario eliminar la presencia de los grupos armados en el este del país y aplaudió la labor del Ejército y las fuerzas de seguridad.



"La paz duradera es la condición 'sine qua non' de nuestro bienestar y del desarrollo de nuestro país. Invito a todos los congoleños a una movilización total para hacer un frente con nuestras Fuerzas Armadas, desplegadas para garantizar la seguridad de nuestro territorio", añadió.



Por ello, reclamó a los políticos del país que no lleven a cabo acciones que puedan dañar las labores de las Fuerzas Armadas y solución a las poblaciones de las zonas afectadas que "cooperen" con las autoridades militares y "denuncien a los enemigos del pueblo y toda complicidad, al nivel que sea".



El anuncio del estado de sitio en Ituri y Kivu Norte llegó días después de que el propio Tshisekedi desvelara que Kenia desplegará tropas en el este del país para combatir el "terrorismo".



"Las tropas kenianas llegarán a RDC en las próximas semanas para apoyar a nuestras Fuerzas Armadas para atacar de forma más eficaz este problema de terrorismo y violencia en el este de nuestro país", señaló Tshisekedi el 21 de enero, en el marco de una visita oficial al país de su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta.



Varios grupos armados, entre ellos las ADF y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), controlan partes del este de RDC, pese a que la guerra de 1998-2003 concluyera formalmente. El conflicto causó millones de muertos, la mayoría víctimas del hambre y las enfermedades.



Organizaciones internacionales han lamentado el repunte de la violencia en esta región que ha provocado el desplazamiento de personas. Se estima que más de 1,6 millones de personas están desplazadas en Ituri --de una población total de 5,7 millones de personas-- y que 2,8 millones de niños y sus familias necesitan algún tipo de ayuda de emergencia, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).