Portaltic.-Glovo sufre un hackeo en España que expone las credenciales de repartidores y clientes

01/02/2018



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Las credenciales de clientes y repartidores de la plataforma Glovo en España han aparecido a la venta en Internet, como consecuencia de una brecha de seguridad que la empresa actualmente está investigando.



Actores terceros no autorizados accedieron a los sistemas de Glovo a través de la interfaz de un antiguo panel de administración. Desde allí consiguieron obtener una base de datos con las credenciales de las cuentas de clientes y repartidores.



La información fue puesta a la venta en la 'dark web', donde la encontró el responsable de Tecnología y fundador de Hold Security, Alex Holden, quien informó de este suceso a Forbes. Los vídeos y capturas de pantalla compartidos que mostraban el acceso a la administración de las cuentas de Glovo.



Glovo fue notificada de esta brecha el pasado jueves y un día después bloqueó el acceso al sistema afectado. Este lunes 3 de mayo confirmó el 'hackeo' y la solución del problema de seguridad.



"El 29 de abril detectamos el acceso no autorizado de un tercero a uno de nuestros sistemas", ha reconocido Glovo en un comunicado remitido a Europa Press, en el que confirma que el acceso se produjo a través de una antigua interfaz del panel de administración.



"Tan pronto como fuimos conocedores, tomamos medidas de forma inmediata, bloqueando el acceso del tercero no autorizado e implementando medidas adicionales para proteger nuestra plataforma", ha asegurado la compañía.



No obstante, y según el medio citado, los datos de usuarios y repartidores seguían a la venta en Internet, con el potencial de modificar la contraseña de las cuentas.



La compañía ha confirmado que no se accedió a ningún datos de tarjeta de crédito de sus clientes, ya que esta información no se almacena, y ha asegurado, además, que está investigando lo ocurrido y que se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos.