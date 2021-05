Portaltic.-Comienza el juicio de Apple contra Epic Games: Estos son los argumentos de ambas compañías

04/05/2021 Logos de Epic Games y Apple. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EPIC GAMES / APPLE



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Esta semana tiene lugar el juicio que enfrenta a Apple y al creador de Fortnite, Epic Games, que denuncia que esta primera ejerce prácticas de monopolio en su plataforma oficial de aplicaciones, la App Store. Ambas compañías han presentado sus argumentos a favor y en contra de las acusaciones.



Esta batalla legal comenzó después de la introducción de Epic Games de un sistema de pagos alternativo al de la App Store, en el que Apple no obtenía comisiones. Esto ocasionó que Apple borrase todas sus apps de su plataforma, incluido el videojuego Fortnite para iOS.



Apple, que en el juicio de esta semana estará representada por altos cargos como su CEO, Tim Cook, su director de marketing, Phil Schiller, y su vicepresidente senior de ingeniería de software, Craig Federighi, sostiene que los desarrolladores de iOS tienen un "tremendo acceso" a la propiedad intelectual de Apple, como sostiene el documento previo presentado, que recoge The Verge.



Este acceso se centra especialmente en las herramientas de Apple para desarrolladores de aplicaciones, o API, entre las que se encuentran StoreKit, ResearchKit, GameplayKit, SpriteteKit, CareKit, ARKit, HomeKit, CoreML y el lenguaje de programación Switf, entre otros.



Apple ha defendido también que su prácticas en la App Store protegen la seguridad de los usuarios, que solo el 1,72 por ciento del 'malware' existente afecta a iOS, y que su diseño bloquea los pagos de terceros por el mismo motivo.



En cuanto a Fortnite, la compañía estadounidense asegura que el modelo 'freemium' -gratis con pagos por contenido interno- de la App Store ha permitido el éxito del videojuego de Epic Games, y que el estudio intentó rebajar las comisiones de la App Store pero no de la Microsoft Store para PC y Xbox.



Apple mantiene que Epic Games no puede probar ninguna conducta en contra de la competencia de mercado, ya que los ingresos para desarrolladores han aumentado hasta llegar cerca de los 3.000 millones de dólares en 2019 y las comisiones de la plataforma han bajado -hasta el 15 por ciento en las apps en su primer millón de dólares de recaudación, y luego pasa al 30 por ciento.



Los propietarios de iPhones no están atrapados en este ecosistema, según la empresa, ya que el porcentaje de usuarios cada trimestre que compra otros móviles oscila entre el 12 y el 26 por ciento en los últimos periodos.



ARGUMENTOS DE EPIC GAMES



Los argumentos de Epic Games están centrados en que las prácticas de Apple van en contra de la competencia y el estudio defiende que, desde la formación del ecosistema iOS en 2007, los servicios de Apple, como es el caso e iMessage, están diseñados para "encerrar a los usuarios" en la plataforma.



Frente a los datos de Apple, Epic hace referencia a una encuesta de Rossi que recoge que solo el 1,3 por ciento de los usuarios de iPhones deciden cambiarse, mientras que el 80,6 por ciento opta por seguir usándolos.



Utilizando la metáfora de un jardín rodeado por muros, Epic ha adjuntado varios correos electrónicos de ejecutivos de Apple que apoyan esta versión, incluyendo uno de su fundador, Steve Jobs, en el que animaba a "limitar" el acceso de otros desarrolladores a la app de contactos de iOS.



Epic Games ha asegurado que Apple podría replicar en iOS los sistemas de protección de su sistema operativo para ordenadores MacOS, que no requiere de las mismas revisiones. Epic también recoge críticas negativas de usuarios frente a supuestas apps de estafas presentes en la App Store.



Además, defiende que ejecutivos como Jobs aseguraban al principio que no esperaban hacer de la App Store un "gran generador de beneficios", como crítica frente a las comisiones actuales que considera elevadas.



A pesar de que Apple asegura que trata igual a todos los desarrolladores, la postura de Epic Games sostiene que aplicaciones como Hulu han tenido un trato privilegiado en las comisiones de manera arbitraria.



Asimismo, un correo de Craig Federighi reconoce que la compañía no esperaba que sus comisiones del 30 por ciento se mantuvieran para siempre, y animaba a bajarlo al 25 o 20 por ciento allá por el año 2011.



El estudio también ha sostenido la seguridad de su plataforma propia de videojuegos, la Epic Games Store, al mismo tiempo que ha defendido su sistema de pagos alternativos usando como metáfora una gasolinera.