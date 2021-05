Panamá arrasa con una tímida Surinam en el inicio de la eliminatoria de la Concacaf

El panameño Oscar Hinks (i) disputa el balón con Ike Adams (d) de Surinam, durante un partido por la fase de grupos del pre-mundial de la Concacaf de Fútbol Sala entre Panamá y Surinam hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 3 may (EFE).- Panamá goleó este lunes por 11-1 a Surinam en el inicio del Campeonato de Fútbol Sala de la Concacaf Guatemala 2021 que reparte cuatro boletos al Mundial de la especialidad que se jugará en Lituania, entre el próximo 12 de septiembre y el 3 de octubre.

El cuadro que dirige el venezolano José Botana mantuvo la presión y el buen ánimo del juego los 20 minutos de cada tiempo, con buenas combinaciones y peligro constante, manejado por el cerebro Carlos Pérez, quien milita en el fútbol español y se despachó un triplete, con dos de sus goles por la vía del penal.

En el primer tiempo los panameños lograron una ventaja holgada de 5-1, solo minado en una polémica jugada en la que Brewster Milito anotó el descuento después de un choque del portero panameño Jaime Peñalosa con Maatrijk Gillian.

Para entonces la ventaja era de dos goles de los canaleros, uno de Óscar Hinks y otro de Abdiel Castrellón, quien se volvería a hacer presente en el marcador posteriormente.

El resto de anotaciones panameñas llegaron mediante Nagdiel del Rosario y Abdiel Ortiz, con un doblete cada uno, además de Aquiles Campos.

El partido correspondía al Grupo B del certamen, en el que también se encuentra México, que debutará el martes ante Surinam.

SORPRESA DE NICARAGUA

A primera hora, Nicaragua hizo historia al conseguir su primer triunfo en una eliminatoria mundialista al sorprender con el triunfo 1-4 ante Cuba en un duelo del Grupo D.

El primer gol de Nicaragua, y del certamen, fue un disparo de larga distancia, por el centro, de Kreyton Downs. El segundo lo hizo Lester Kripp y el tercero, Elías Merlo, siempre en favor del seleccionado centroamericano.

Cuba redujo distancias a 8 minutos del final y Juan Zepeda redondeó el triunfo nicaragüense con el cuarto tanto sobre los caribeños, que hace cuatro años consiguieron su boleto al Mundial de Colombia 2016.

En el otro cotejo del Grupo D, El Salvador igualó 1-1 con Estados Unidos en un partido que deja a Nicaragua como líder.

Los salvadoreños abrieron el marcador a los 8 minutos de juego con un tiro cruzado de Samuel Muñoz desde la banda derecha. La ventaja, sin embargo, no fue suficiente pues los estadounidenses nivelaron el marcador con un golazo de chilena de Everson Maciel, a pase directo de su guardameta.

La acción del grupo D seguirá el martes con los partidos de El Salvador-Cuba y la fortalecida Nicaragua ante la incógnita de Estados Unidos.

Los primeros dos lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final, en busca de las semifinales y por tanto acreditar su boleto para el Mundial de Lituania 2021.

Los partidos correspondientes al grupo A y C también se disputan este lunes por la noche.

La eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) se lleva a cabo en Guatemala, específicamente en el Domo Polideportivo ubicado al sur de la capital y donde se disputó el Mundial del año 2000.