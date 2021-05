Ordenan rectificar un artículo con denuncias de acoso sexual contra el cineasta Ciro Guerra

En la imagen un registro del director colombiano de cine Ciro Guerra, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Kena Betancur/Archivo

Bogotá, 3 may (EFE).- Un tribunal ordenó este lunes a dos periodistas de la revista Volcánicas que rectifiquen un artículo en el que publicaron los relatos de ocho mujeres que acusan al cineasta colombiano Ciro Guerra de acoso sexual, decisión que según organizaciones sociales "perjudica la libertad de prensa".

El Tribunal Superior de Bogotá concedió "el amparo de los derechos al buen nombre y honra en favor del ciudadano Ciro Alfonso Guerra Picón" y les ordenó a las periodistas "que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta decisión rectifiquen la publicación 'Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra'".

Las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño publicaron el pasado 24 de junio en Volcánicas que siete mujeres denunciaron que Guerra, cuyo filme "El abrazo de la serpiente" (2015) estuvo nominado al Óscar a mejor película de habla no inglesa, las acosó, mientras que otra dijo que fue víctima de "abuso sexual".

Todos los hechos supuestamente ocurrieron entre 2013 y 2019, según la publicación.

Volcánicas publicó los testimonios de las denunciantes, algunas de las cuales soportan sus declaraciones en conversaciones de WhatsApp con el propio Guerra, y aseguró que "siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, y el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas".

La firma Triana, Uribe & Michelsen, que representa a Guerra, anunció semanas después el inicio de acciones legales contra las periodistas "a efectos de proteger y restablecer los derechos a la honra, dignidad y buen nombre del cineasta, que se han visto gravemente afectados por las aseveraciones de las periodistas".

DEFENSA DE VOLCÁNICAS

La revista Volcánicas, conformada 100 % por mujeres, aseguró que el fallo les ordena "dar más información y esto pone en peligro a las víctimas", así como desconoce "la importancia de las fuentes protegidas, que son la piedra angular del periodismo de investigación e imprescindibles para su aporte a la democracia".

"Vamos a cumplir la orden judicial siempre protegiendo la reserva sobre la identidad de quienes confiaron en nosotras. El fallo no dice que las historias sean falsas, ni tampoco ha ordenado retirar el artículo, solo nos pide mayor información, la cual nos proponemos dar", agregó la revista en un comunicado.

El medio calificó de "indispensable" realizar una entrevista a Guerra, pues la primera vez que hablaron con él "eligió contestar con parquedad y sin dar razón o respuestas de fondo, lo cual es insuficiente para el Tribunal que pide que responda con más detalle".

LIBERTAD DE PRENSA EN RIESGO

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una alerta porque considera que "el Tribunal desacredita la voz de las víctimas al querer ahondar en la veracidad de sus testimonios, indicando que se debió contrastar con otras fuentes de información".

"Además, con su cuestionamiento, también reprocha las formas de expresión utilizadas durante la investigación. Todas las formas de expresión están protegidas por los estándares internacionales", agregó la FLIP en un hilo de Twitter.

La Fundación criticó al juez por considerar que se debieron publicar los nombres de las víctimas, pues "entregar esa información a Ciro Guerra violaría la reserva de la fuente y las reglas de protección de la identidad de las víctimas de violencia sexual".

"Este es otro caso de acoso judicial a periodistas, en donde además, el Tribunal falló en contra de los estándares internacionales a la libertad de prensa. Los jueces no deben calificar el ejercicio periodístico, pues no tienen parámetros objetivos para evaluar la ética del oficio", apostilló la FLIP.