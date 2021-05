Oposición venezolana rechaza que se imponga "unilateralmente" el árbitro electoral

Vista del exterior del Consejo Nacional Electoral en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 4 may (EFE).- La oposición venezolana agrupada alrededor de la figura de Juan Guaidó pidió este martes que no se imponga "unilateralmente el árbitro electoral", poco después de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) designara a los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"No debe imponerse unilateralmente al árbitro electoral. El CNE, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para que todos podamos tener elecciones libres, justas y competitivas", reza un comunicado de los principales partidos de la oposición aliados en la Plataforma Unitaria.

El comunicado se publicó poco después de que el Parlamento, en el que el 92 % de los asientos están ocupados por oficialistas, escogiera a los cinco rectores que conformarán el CNE los próximos siete años, entre los que hay tres chavistas y dos opositores.

Su elección pone fin a un proceso de más de un mes, en el que se presentaron 103 candidatos. Los diputados votaron a favor de una propuesta de una comisión, de donde salió el quinteto formado por los chavistas Alexis Corredor Pérez, Tania D'Amelio y Pedro Calzadilla, así como los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón.

Por su parte, la oposición reiteró su "total disposición para, con el apoyo de la comunidad internacional, avanzar en un gran acuerdo integral que le brinde las salidas que requiere nuestro pueblo, se retorne a al democracia y se tengan las garantías necesarias para hacerlo sostenible en el tiempo".

"Ninguna negociación parcial que no aborde los problemas de fondo, y sea hecha de espaldas y sin la participación de la gran mayoría de los favores legítimos democráticos, será capaz de producir el necesario acuerdo para una solución para el país", subrayaron.

Por el contrario, consideran que las "negociaciones parciales responden a la estrategia" del presidente Nicolás Maduro "de tratar de producir facturas en las filas democráticas y en la comunidad internacional".

"Por ello, instamos al pueblo de Venezuela, a todos los factores políticos y sociales del país y a toda la comunidad internacional a apoyar abierta y activamente la construcción de un acuerdo nacional con respaldo internacional que permita lograr todas las condiciones electorales", añaden.

Ese acuerdo debe avanzar también para obtener un cronograma de elecciones, la llegada de ayuda humanitaria y "la libertad de todos los presos políticos", entre otros temas.