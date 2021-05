New York Knicks gana a Memphis Grizzlies por 104-118

New York Knicks logró ganar a Memphis Grizzlies fuera de casa por 104-118 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Memphis Grizzlies perdieron a domicilio contra Orlando Magic por 112-111, sumando un total de cuatro derrotas seguidas en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Houston Rockets por 97-122, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro triunfos seguidos. New York Knicks, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 37 victorias en 65 partidos jugados, mientras que Memphis Grizzlies, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 32 victorias en 64 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y acabó con un 22-25. Tras esto, durante el segundo cuarto New York Knicks logró distanciarse en el marcador y alcanzó una diferencia de 11 puntos (55-66) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 36-44. Tras esto, los equipos acumularon un total de 58-69 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto New York Knicks se distanció de nuevo en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y marcó la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto y terminó con un resultado parcial de 22-28 y un total de 80-97. Finalmente, en el último cuarto recortó distancias Memphis Grizzlies, de hecho, consiguió un parcial de 10-2, aunque no lo suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-21, terminando de esta manera el choque con un resultado final de 104-118 a favor de los visitantes.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 28 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Julius Randle y los 25 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Derrick Rose. Los 22 puntos, dos asistencias y ocho rebotes de Desmond Bane y los 25 puntos, una asistencia y un rebote de Dillon Brooks no fueron suficientes para que Memphis Grizzlies ganase el partido.

El siguiente partido de Memphis Grizzlies será contra Minnesota Timberwolves en el Target Center. Por su parte, New York Knicks se medirá con Denver Nuggets en el Ball Arena.