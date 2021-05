Miles de personas vacunadas celebran su primer concierto en Los Ángeles

Miles de personas asisten al concierto "Vax Live", el primer gran evento musical celebrado en EE.UU. desde el inicio de la pandemia, este domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, California. EFE/Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 3 may (EFE).- Miles de personas vacunadas contra la covid-19 en Los Ángeles se reunieron en un gran concierto que se emitirá el próximo sábado por televisión e internet y en el que intervinieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el príncipe Enrique y el papa Francisco, entre otros.

Con el nombre de "Vax Live", convocado por la organización benéfica Global Citizen y celebrado este domingo, se trató del primer gran evento musical celebrado en EE.UU. desde el inicio de la pandemia con las actuaciones de Jennifer López, J Balvin, Foo Fighters, H.E.R. y Eddie Vedder.

"La vacuna debe entregarse a todo el mundo y en todas partes. No podemos descansar hasta que llegue a todas las esquinas", aseguró en el escenario el príncipe Enrique.

La organización no confirmó el número total de asistentes presentes en el SoFi Stadium de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, aunque la normativa actual de aforo para personas vacunadas habría permitido el acceso de 40.000 personas.

El evento recaudó 53 millones de dólares, donados en su mayoría por empresas, para extender la campaña de vacunación en países desfavorecidos, aunque sus organizadores aseguraron que durante esta semana seguirán llegando más ayudas.

"Reciban la visita de este viejo que ni baila, ni canta", saludó el papa Francisco con un mensaje en video en el que pidió "acabar de manera temporal con los derechos de propiedad" para ampliar la fabricación de vacunas y promover un sistema de económico "más justo".

Entre los latinos, Jennifer López y J Balvin protagonizaron las dos actuaciones centrales de la noche, con la que lanzaron un mensaje para que la comunidad latina tenga confianza en las vacunas disponibles en Estados Unidos.

"No pude pasar las navidades con mi madre por primera vez en mi vida, hoy está aquí conmigo", dijo López antes de subir a su progenitora al escenario.

La cantante Selena Gómez ejerció de presentadora del concierto, que promovió ella misma hace unas semanas con mensajes dirigidos a varios líderes mundiales para pedirles una distribución equitativa de la vacunas contra la covid-19.

Por ello, también participaron en video los presidentes de Francia y España, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se sumaron a mensajes de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sean Penn.

Los organizadores exigieron que el público, compuesto en su mayoría por trabajadores esenciales, presentara una prueba de vacunación.

Global Citizen ya organizó en 2020 el macroconcierto virtual solidario "Un Mundo: Todos en Casa", junto a la Organización Mundial de la Salud, que recaudó 127 millones de dólares para la crisis del coronavirus.