México y Guatemala emiten declaración conjunta tras encuentro presidencial

Fotografía cedida hoy martes por la Presidencia de México, donde se observa al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (d), y a su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei (i), durante una reunión en Palacio Nacional en la capital. EFE/ Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÈDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 4 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, emitieron este martes una declaración conjunta tras sostener un encuentro con sus respectivas comitivas, en el que reconocieron que la relación bilateral presenta importantes retos, dado el carácter de países vecinos que comparten una frontera común.

En un documento de 7 puntos, López Obrador y Giammattei asentaron los principales acuerdos de la visita oficial de dos días en la que el mandatario guatemalteco participó en un acto histórico en el que el Estado mexicano pidió disculpas al pueblo maya por los agravios sufridos desde la conquista española hasta nuestros días.

FRONTERA

López Obrador y Giammattei celebraron los avances en el marco de la XX reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos México-Guatemala, respecto de establecer un punto de cruce adicional en el Puerto Fronterizo de Ingenieros-Nuevo Orizaba, cruce que tendrá vocación de carga.

Además, dialogaron sobre la búsqueda de alternativas para agilizar el comercio a través de los cruces fronterizos de Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla y El Ceibo-El Ceibo y sobre el protocolo que regulará las operaciones de despacho aduanero conjunto en Ingenieros-Nuevo Orizaba y Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla.

COMERCIO

Los mandatarios también acordaron fomentar mayor intercambio comercial, a través de la modernización de la infraestructura aduanera y la disminución de las barreras arancelarias y no arancelarias, así como promover la atracción de inversiones y el fomento del turismo entre ambos países.

PROGRAMAS SOCIALES

Ambos presidentes atestiguaron la suscripción por parte de los cancilleres de la carta de intención en materia de cooperación bilateral que permitirá implementar en Guatemala el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas sociales más emblemáticos de López Obrador y que él insiste en promover como solución a la crisis migratoria.

MIGRACIÓN

Sobre temas migratorios López Obrador y Giammattei reiteraron su compromiso de atender de manera conjunta los desafíos relacionados con la migración irregular, así como fortalecer los mecanismos de protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados.

Asimismo, acordaron facilitar la cooperación y el intercambio de información para identificar los flujos financieros asociados a la trata de personas.

SEGURIDAD

Sobre los 16 migrantes guatemaltecos calcinados a finales de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación para que coordine a las instituciones involucradas y apoye a las familias de las víctimas en el proceso de reclamación para la reparación del daño al que tienen derecho, de conformidad con las leyes mexicanas.

VACUNA

Como cierre, ambos mandatarios acordaron generar un programa binacional de investigación para fortalecer y agilizar el desarrollo de la vacuna "Patria", que incluya la participación de científicos y universidades de México y Guatemala.

En la visita oficial, entre lunes y martes, Giammattei fue el invitado de honor en la Conmemoración de petición de perdón por agravios al pueblo maya. Fin de la Guerra de Castas, acto celebrado en Chan Santa Cruz, en Quintana Roo, ocasión en la que el mandatario fue reconocido como Huésped Distinguido de la entidad, además del encuentro de este martes.