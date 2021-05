Mertens deja a Simona Halep fuera de cuartos

La tenista belga Elise Mertens reacciona ante la rumana Simona Halep durante el encuentro de octavos de final del Masters 1.000 de Madrid, este martes en la Caja Mágica. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 4 may (EFE).- La belga Elise Mertens ratificó su buen momento al eliminar en octavos de final del torneo de Madrid de tenis a la tercera favorita, la rumana Simona Halep, por 4-6, 7-5 y 7-5.

Ya la había ganado en una ocasión, en la final de Doha de 2019, sin partir tampoco como favorita, y sobre la tierra de la Caja Mágica desplegó un juego de alta intensidad, con una buena elección de golpes en cada momento. Halep no aguantó el ritmo.

Aunque la rumana se impuso en la primera manga, en la segunda sufrió varios baches que limitaron sus aspiraciones. Sobre todo cuando cedió el segundo juego tras adelantarse 40-0 y cuando perdió su servicio para 5-4.

La rumana, finalista en 2019 y ganadora de este torneo en 2016 y 2017, fue a remolque en el tercer set. Con 6-5 para Mertens, su única esperanza era romper el servicio y forzar el desempate, pero no fue capaz.

Para Halep la de este año es su peor actuación en Madrid desde 2015, cuando cayó en primera ronda.

La belga fue finalista en Estambul antes de viajar a la Caja Mágica, donde es la decimotercera cabeza de serie. Jugará en cuartos contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se impuso a la estadounidense Jessica Pegula por 6-1 y 6-2.