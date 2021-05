Manu Sánchez se retira de la sesión con molestias

El jugador de Osasuna Manu Sánchez. EFE / Carlos Barba/Archivo

Pamplona, 4 abr (EFE).- Manu Sánchez, lateral izquierdo del Osasuna, cedido por el Atlético de Madrid, ha tenido que retirarse del entrenamiento por molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que no le han permitido finalizar la sesión junto al grupo.

El joven futbolista fue titular frente al Real Madrid y esta mañana no ha podido finalizar la sesión con una plantilla rojilla que ha regresado al trabajo tras los dos días de descanso que les dio Jagoba Arrasate.

Arrasate ha dirigido un entrenamiento de activación, técnica, posesiones y partido de fútbol en el que no han participado Rubén Martínez ni el argentino Jonathan Calleri, los únicos futbolistas que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Osasuna encara una semana especial que finalizará el sábado con el partido ante el Athletic Club a partir de las 21:00 horas.

La necesidad de los navarros de firmar la permanencia de manera matemática lo antes posible implica que los pupilos de Arrasate deban preparar a conciencia el choque perteneciente a la trigésima quinta jornada. EFE.

