La India supera los 20 millones de contagios por coronavirus

Un hombre ataviado con un traje aislante permanece descansa tras realizar rituales funerarios a sus familiares difuntos en Nueva Delhi. EFE/ Harish Tyagi

Nueva Delhi, 4 may (EFE).- La India superó este martes los 20 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al registrar 357.229 nuevos casos en las últimas 24 horas, en medio de una virulenta segunda ola que ha puesto al límite al sistema sanitario del país asiático.

El país contabilizó además 3.449 muertes en 24 horas, elevando el número total de fallecimientos a 222.408 según los últimos datos del Ministerio de Salud indio, una cifra oficial que según numerosos expertos podría ser mayor en realidad.

Las nuevas cifras suponen una caída por tercer día consecutivo en el número de contagios, aunque no de muertes, después de que el país asiático superase por primera vez la barrera de los 400.000 positivos el pasado sábado.

La India continúa siendo el segundo país más afectado por la pandemia del mundo en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos, que suma ya 32,4 millones de infecciones de acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.

El país asiático se encuentra sumido en una vertiginosa segunda ola del virus, que no ha dejado de crecer desde que el pasado febrero y que ha puesto al límite a su sistema de salud, con escasez de oxígeno y camas en grandes ciudades como Nueva Delhi.

Más de 40 países han comenzado a enviar ayuda a la India para cooperar en la lucha contra la pandemia, entre ventiladores y equipos médicos, además de generadores de oxígeno, cilindros, concentradores y reguladores.

El alza de casos ha sido atribuida en el país a una relajación de las medidas contra el coronavirus por parte de la población y a la organización de eventos multitudinarios, como enormes mítines electorales en el marco de varias elecciones regionales o el festival religioso Kumbh Mela, la mayor y una de las más antiguas congregaciones religiosas del mundo.

La variante india "doble mutante" B.1.617 y otras cepas también podrían estar detrás del súbito aumento de los casos en el país, aunque por el momento los virólogos han señalado que faltan datos para sostener esta teoría.

El país asiático ve en la campaña de vacunación la gran salida a esta crisis sanitaria, sobre todo tras la nueva fase en la que se amplió los beneficiarios a todos los mayores de 18 años, frente a los mayores de 45 años previos.

La nueva fase arrancó oficialmente el pasado fin de semana a pesar de que numerosos estados no pudieron comenzar a inmunizar a la población en este rango de edad por falta de dosis.

La India ha administrado 158 millones de vacunas hasta ahora, aunque el ritmo se ha ralentizado en las últimas semanas y en las últimas 24 horas el país vacunó a 1,7 millones de personas.