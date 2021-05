Kang In salvó al Valencia en el último minuto anterior visita del Valladolid

El centrocampista del Levante Rubén Rochina (i) pelea un balón con el centrocampista surcoreano del Valencia Lee Kang In (d) durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

València, 4 may (EFE).- Un gol de Kang In Lee en el minuto 89 dio la victoria al Valencia por 2-1 en la última visita del Valladolid a Mestalla, que se registró el 7 de julio del año pasado, en el tramo final del campeonato, cuando los partidos ya se disputaban sin público en los estadios.

El uruguayo Maxi Gómez adelantó al Valencia a la media hora de juego, pero nada más comenzar la segunda parte, el valenciano Víctor García, que debutaba en Primera con el equipo castellano estableció la igualada, que fue deshecha por el futbolista surcoreano.

Aquel día, el Valencia formó con Jaume Doménech, Florenzi (Wass, m.75), Diakhaby, Gabriel Paulista, Adrián Guerrero (Cheryshev, m.82), Carlos Soler (Kang In Lee, m.64), Kondogbia, Parejo (Coquelin, m.64), Guedes, Maxi Gómez y Gameiro (Manu Vallejo, m.64).

Por parte del Valladolid lo hicieron Masip, Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín, Nacho, Kike Pérez (Javi Sánchez, m.84), Fede San Emeterio (Alcaraz, m.46), Víctor García (Sandro, m.59), ben Arfa (Hervías, m.59), Waldo y Unal (Sergi Guardiola, m.59).

Antes de ese encuentro, ambos equipos habían igualado los choques inmediatamente anteriores que se jugaron en Mestalla, a un gol un año antes y a dos en la temporada 2013-2014, ya que entre ambas campañas pasaron cuatro temporadas sin que el Valladolid jugara en Primera División.

Hasta el momento, Valencia y Valladolid han disputado un total de 43 partidos de Liga en terreno valencianista con un balance favorable a los locales de veintiocho victorias, nueve empates y seis triunfos forasteros, en los que el Valencia ha conseguido 95 goles y el Valladolid, 42.

El primer Valencia-Valladolid de Liga se remonta a la temporada 1948-1949 y finalizó con triunfo por 6-2 de los locales, que encarrilaron una racha de cinco victorias seguidas, hasta que en la Liga 1953-1954 el encuentro acabó con empate a tres. El primer triunfo visitante, en la campaña 87-88, se registró con un 0-1 en el marcador.