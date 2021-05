Jesulín de Ubrique hace oídos sordos a las preguntas sobre su hija Julia

23/04/2021 Jesulín de Ubrique, apenado por la muerte de su examante, Juani Marchante 'La lechuga'. MADRID, 4 (CHANCE) Centrado en la grabación de "El desafío", que se ha convertido en un gran reto y en toda una aventura, Jesús Janeiro está pasando más tiempo que nunca en Madrid en las últimas semanas. Sin embargo, siguiendo el estricto protocolo anticovid del programa de Atresmedia, el de Ubrique está cumpliendo las normas a rajatabla y a pesar de encontrarse a pocos kilómetros de sus hijas Andrea y Julia, no ha visto a ninguna de las jóvenes por el momento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Centrado en la grabación de "El desafío", que se ha convertido en un gran reto y en toda una aventura, Jesús Janeiro está pasando más tiempo que nunca en Madrid en las últimas semanas. Sin embargo, siguiendo el estricto protocolo anticovid del programa de Atresmedia, el de Ubrique está cumpliendo las normas a rajatabla y a pesar de encontrarse a pocos kilómetros de sus hijas Andrea y Julia, no ha visto a ninguna de las jóvenes por el momento.



Haciendo oídos sordos a los comentarios sobre la extraña relación que mantiene tanto con la hija que tuvo con Belén Esteban como con la que tiene con María José Campanario, Jesulín va del plató al hotel madrileño en el que se aloja, y viceversa, sin plantearse protagonizar ningún tipo de reencuentro con Andrea o Julia, a las que lleva tiempo sin ver.



Acostumbrado a la presión mediática, el diestro guarda silencio e ignora las preguntas sobre su hija Julia, que recientemente cumplió 18 años y sobre la que no han dejado de surgir comentarios desde entonces. Sin confirmar ni desmentir si su relación con la joven no es tan idílica como nos han dejado ver Campanario y él en su reciente exclusiva, Jesulín tampoco entra en las críticas de Belén Esteban, que ha 'aprovechado' la mayoría de edad de Julia para atacar al diestro por la nula relación que tiene con su hija mayor, Andrea, que no ha contado con su padre ni en cumpleaños ni en muchos momentos importantes de su vida en los últimos 20 años.



Sin perder la sonrisa y escuchando atentamente e impasible todas las preguntas, Jesús ha decidido salirse por la tanjente y, huyendo de la polémica familiar, se ha mostrado como un apasionado de la moda y, muy atento al look del reportero, ha confesado que "me gustan tus zapatos", rompiendo así su silencio con una nueva demostración de su sentido del humor. ¡No te pierdas el momento en el siguiente vídeo!