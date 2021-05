Japón.- Abe pide el voto para Suga en las elecciones para renovar su mandato al frente del gobernante LDP en Japón

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha pedido este martes el voto para el actual jefe de Gobierno, Yoshihide Suga, de cara a las elecciones para renovar su mandato al frente del gubernamental Partido Liberal Democrático japonés (LDP), previstas para el próximo otoño.



Suga llegó al cargo el año pasado tras la dimisión de Abe debido a motivos médicos. Sin embargo, su mandato al frente de la formación finaliza en septiembre, por lo que el partido tendrá que celebrar elecciones para elegir a su próximo líder.



"¿Vamos a tener un nuevo presidente el próximo año? Lo lógico es que sea Suga el que siga en el cargo", ha dicho Abe durante una entrevista. "Si eres miembro del partido debes usar el sentido común", ha matizado, según informaciones del diario 'The Japan Times'.



Suga fue la mano derecha de Abe desde que llegó al cargo en 2012 como portavoz del Gabinete. Antes de dimitir, Abe se enfrentó a duras críticas por la gestión de la pandemia de coronavirus y muchos especularon sobre una posible disputa entre él y Suga.



El propio mandatario se ha visto presionado también por el lento inicio de la campaña de vacunación, lo que ha llevado en parte a algunas prefecturas como Tokio y Osaka a decretar nuevamente el estado de emergencia.



"Si el pueblo japonés elige al primer ministro Suga en unas elecciones, ¿va a cambiar eso el LDP? Eso no estaría bien", ha insistido Abe respecto a la posibilidad de que los comicios internos lleven a unas elecciones generales en caso de que Suga no sea elegido líder.