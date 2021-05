Huachipato recibirá a Rosario Central para ratificar su liderato copero

Kily González. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Santiago de Chile, 4 may (EFE).- Huachipato recibirá este miércoles al argentino Rosario Central en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la misión de mantener el invicto y seguir disputando la cima de la tabla, frente a un rival que tras una derrota y una victoria también sigue aspirando a lo más alto.

El conjunto siderúrgico defenderá su condición de local ubicado en la primera posición del Grupo A, espacio que alcanzó luego de vencer en el debut a un siempre complicado San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain por la cuenta mínima y de empatar sin goles ante la escuadra paraguaya del 12 de Octubre en la segunda fecha.

Con cuatro puntos, el plantel dirigido por Juan José Luvera tiene la misión imperativa de seguir sumando para cimentar su paso a la siguiente ronda del torneo continental, considerando que solo los clubes que rematen en el primer lugar continuarán en carrera, sin repescas.

Así, el conjunto del sur de Chile buscará hacer daño con sus profundas ofensivas comandadas por los delanteros Walter Mazzanti y Cris Martínez, este último autor del gol que le dio la victoria en el primer partido disputado en Buenos Aires.

Huachipato buscará dar vuelta la página luego de caer por 0-1 ante O'Higgins de Rancagua en el torneo local, resultado que le quitó el invicto en el campeonato chileno pero no las ilusiones de seguir haciendo un buen papel en el plano internacional.

Sin embargo, no será un trabajo fácil ante un rival que llega crecido luego de imponerse por goleada en el clásico rosarino ante Newell's Old Boys.

Rosario Central arribará al litoral chileno con los tres puntos fijos en el horizonte, apuntando a entrar en la pelea por la punta y competir de lleno por la clasificación.

El equipo del Kily González inició su participación copera cayendo por 1-0 ante el 12 de Octubre en Asunción, pero luego se impuso por 2-0 en la segunda jornada frente al San Lorenzo, quedando aún con posibilidades de pelear el liderato.

Actualmente ocupa la tercera posición del Grupo A con tres puntos y en la liga argentina se encuentra en el quinto lugar con 18 puntos repartidos en 12 fechas.

Alineaciones probables:

- Huachipato: Gabriel Castellón; Cristián Cuevas, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Juan Córdova; Javier Altamirano, Claudio Sepúlveda, Israel Poblete; Cris Martínez, Maximiliano Rodríguez Vejar, Walter Mazzanti.

Entrenador: Juan José Luvera

- Rosario Central: Jorge Broun; Lautaro Blanco, Javier Laso, Facundo Almada, Damián Martínez; Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra; Lucas Gamba, Luciano Ferreyra, Diego Zabala; Lucas Martínez.

Entrenador: Kily González

Árbitro: El brasileño Raphael Claus, apoyado por sus compatriotas Danilo Manis, Bruno Pires y Bruno Arleu.

Estadio: Sausalito de Viña del Mar.

Hora: 18:15 (22:15 GMT).