Grupo de viajes corporativos de AmEx comprará unidad de Expedia

(Bloomberg) -- American Express Global Business Travel, empresa conjunta de propiedad parcial del gigante de las tarjetas de crédito, planea adquirir Egencia, la división de viajes corporativos de Expedia Group Inc.

Expedia se convertirá en accionista y suscribirá un acuerdo comercial a largo plazo con AmEx Global Business Travel como parte del acuerdo, dijeron las compañías el martes en un comunicado. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

“Expedia Group cree firmemente en el sólido retorno de los viajes, incluso en el espacio corporativo”, señaló Ariane Gorin, presidenta de Expedia Business Services, en el comunicado. “Estamos entusiasmados con nuestra posible propiedad en GBT y nuestro acuerdo a largo plazo para impulsar Egencia y GBT, como lo hacemos con miles de otras compañías de viajes”.

Después de que la pandemia confinara a los clientes en sus casas y cerrara empresas en todo el país durante gran parte del año pasado, los últimos meses ha habido una oleada de acuerdos entre las compañías de pagos a medida que más empresas apuestan por un aumento en el gasto de los consumidores. Global Payments Inc. dijo por separado el martes que está comprando la compañía de software inmobiliario Zego de Vista Equity Partners en una transacción en efectivo valorada en US$925 millones, incluyendo un activo fiscal.

La participación de Expedia en AmEx Global Business Travel se produciría después de que el gigante de capital privado Carlyle Group Inc. renunciara a comprar una participación de 20% en la empresa conjunta a raíz de la pandemia de covid-19.

Nota Original:AmEx Business Travel Group to Buy Expedia Unit in Bet on Revival

