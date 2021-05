Golden State Warriors se impone por 108-123 frente a New Orleans Pelicans

Golden State Warriors ganó a New Orleans Pelicans a domicilio por 108-123 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar fuera de casa contra Minnesota Timberwolves por 136-140. Por su parte, los de Golden State Warriors también ganaron a domicilio a Houston Rockets por 87-113, completando una racha de tres triunfos en los cinco últimos encuentros. Golden State Warriors, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 33 victorias en 65 partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 29 victorias en 65 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de Golden State Warriors, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 12-0 y llegaron a ir ganando por 20 puntos (19-39) y acabó con un 21-39. Tras esto, en el segundo cuarto redujo diferencias el equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2, el cual terminó con un resultado parcial de 33-27. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 54-66 en el contador.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante aumentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y alcanzaron una diferencia de 17 puntos (59-76) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-29 (y un 80-95 total). Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante mantuvo su diferencia en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 28-28. Finalmente, el choque acabó con un resultado de 108-123 para los visitantes.

Durante el partido, destacaron Stephen Curry y Draymond Green por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 41 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes y 10 puntos, 15 asistencias y 13 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram, con 32 puntos, una asistencia y ocho rebotes y 19 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de Golden State Warriors su rival será de nuevo New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Golden State Warriors, con el cual se enfrentará en el Smoothie King Center.