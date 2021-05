Garín arruina las ilusiones de Verdasco

El tenista chileno Christian Garín durante su partido ante el español Fernando Verdasco, del Mutua Madrid Open que se disputa este lunes en la Caja Mágica. EFE/ JuanJo Martín

Madrid, 3 may (EFE).- El chileno Cristian Garín impuso su mayor rodaje y mejor condición para eliminar del Mutua Madrid Open al español Fernando Verdasco por 6-1 y 6-4, en la primera ronda de la competición.

El tenista madrileño, de 37 años, sólo pudo disfrutar durante un partido de la invitación que le proporcionó la organización. Verdasco sumó su decimoctava presencia consecutiva en el Masters 1000 de su ciudad natal donde llegó a estar entre los ocho mejores en dos ocasiones, en 2009 y en 2011.

Lastrado por su falta de partidos y sus pocas horas de pista tras pasar la COVID 19 y sher operado de la rodilla derecha en noviembre pasado, Verdasco no pudo con Garín, que debuta en la Caja Mágica. El español, el que más veces ha disputado en el Mutua Madrid Open, se despidió en hora y media.

El madrileño, que este curso sólo ha jugado dos partidos, uno en el Maters 1000 de Miami y otro en Estoril, perdidos los dos, mejoró en el segundo set pero no pudo alargar el encuentro.

Garín, que este año conquistó el torneo de Santiago, el quinto en su carrera, se enfrentará en segunda ronda con el alemán Dominik Koepfer, que venció al estadounidense Reilly Opelka por 6-4 y 6-4. EFE

