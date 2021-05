G7.- Blinken consulta con el G7 su nueva estrategia respecto a Corea del Norte y estrecha lazos con Reino Unido

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha comenzado consultas sobre su nueva estrategia respecto a Corea del Norte en el marco de la cumbre de titulares de Exteriores del G7, que encabeza Reino Unido, con el que Estados Unidos estrecha lazos.



En una rueda de prensa desde Londres y junto a su homólogo británico, Dominic Raab, Blinken ha aseverado que Washington ha completado la revisión de políticas sobre Pyongyang, la cual se ha llevado a cabo de forma "muy deliberada", y ha incidido en que la ha abordado en algunas de sus reuniones con representantes de los socios del G7.



"Queríamos asegurarnos de que estábamos consultando muy activamente con todos los países interesados, comenzando con nuestros aliados cercanos Corea del Sur y Japón, dadas sus propias acciones muy sólidas en este tema", ha indicado, ya que ha conversado este lunes con el responsable de exteriores nipón, Motegi Toshimitsu, y el surcoreano, Chung Eui Yong, sobre la "cooperación" para la desnuclearización de la península de Corea.



Según Blinken, la nueva política "requiere un enfoque práctico y calibrado que esté abierto" y "explorará la diplomacia con Corea del Norte para tratar de lograr un progreso práctico que aumente la seguridad de Estados Unidos, nuestros aliados y nuestras fuerzas desplegadas".



"Espero que Corea del Norte aproveche la oportunidad para participar diplomáticamente y ver si hay formas de avanzar hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península de Corea (...). Pero tenemos, creo, una política clara, muy clara que se centra en la diplomacia, y creo que corresponde a Corea del Norte decidir si quiere participar o no sobre esa base", ha continuado.



Raab ha apoyado el "paradigma estratégico" de Blinken al respecto y ha asegurado que "complementaremos esos esfuerzos realizados por Estados Unidos, nuestros amigos y socios en la región".



"La reunión de hoy ha sido otro recordatorio de la profundidad y amplitud del trabajo que hacemos juntos, la convergencia de nuestros intereses y los muchos valores compartidos", ha agregado el ministro de Exteriores británico.



Y es que, durante la cita, ha conversado con el secretario estadounidense sobre la "necesidad de defender nuestros valores" sobre China, "haciendo que Pekín cumpla los compromisos que ha asumido", como en relación con Hong Kong.



Respecto a China, Blinken ha aclarado que los dos países, "juntos", han tomado medidas contra las empresas que apoyen el trabajo forzoso en Xinjiang y ha incidido en que continuarán con una "sólida cooperación para abordar las atrocidades" y violación de los compromisos internacionales por parte del país.



"También quiero agradecer a Reino Unido por unirse a nosotros para hacer que Rusia rinda cuentas por sus acciones imprudentes y agresivas. Hemos reafirmado nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania, que visitaré más adelante esta semana", ha añadido el estadounidense.



Asimismo, ha llamado a acoger "con beneplácito" el reciente anuncio del secretario de Relaciones Exteriores sobre la extensión de las sanciones de Global Magnitsky para combatir los abusos contra los Derechos Humanos en Rusia.



Existe la oportunidad, ha indicado Raab, "de una mejor relación con Rusia". "Le daríamos la bienvenida. Pero depende del comportamiento y los hechos", ha seguido.



En el encuentro, se ha abordado también la retirada de fuerzas de Afganistán, sobre lo que Blinken ha ahondado en que Estados Unidos "no tiene un aliado más cercano", mientras el ministro británico n ha dicho que han "tenido muy buenas consultas" con la parte estadounidense al respeto.



Irán ha sido otro de los territorios sobre el que ambos ministros ha hablado, así como de Irlanda del Norte, una región que el secretario de Estado ha defendido como "segura y próspera en la que todas las comunidades tengan voz y puedan disfrutar de los beneficios de la paz que tanto le costó conseguir".



"Al igual que varios presidentes estadounidenses antes que él, el presidente (Joe) Biden ha sido inequívoco en su apoyo al Acuerdo del Viernes Santo, que fue un logro histórico y que debemos proteger", ha puntualizado, para decir que "hay mucho más que podría decir sobre todo el trabajo que hacen los países todos los días de manera silenciosa y de otra manera para servir a los intereses de nuestro pueblo y, creo, de la comunidad internacional en general".



En este contexto, ha reiterado que da "la bienvenida a las disposiciones tanto del acuerdo comercial entre Reino Unido y Unión Europea como del Protocolo de Irlanda del Norte que ayudarán a proteger las ganancias del Acuerdo del Viernes Santo". "A medida que Reino Unido y la UE comiencen a implementar las disposiciones relacionadas con el Brexit, continuaremos alentándolos a dar prioridad a la estabilidad política y económica en Irlanda del Norte", ha precisado.



La cita se ha enmarcado en el inicio de la cumbre de ministros de Exteriores del G7 --Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea--, un evento que este martes reunirá a más representantes de los miembros y los invitados por Raab y en el que se tratarán también temas como la pandemia, el cambio climático o la defensa de los valores democráticos, entre otros.



"Veo la creciente demanda y necesidad de grupos ágiles de países con ideas afines que comparten los mismos valores y quieren proteger el sistema multilateral, y creo que pueden ver eso en los invitados que trajimos al G7: Corea, Corea del Sur, India, Australia y Sudáfrica y Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)--representada por Brunéi, como presidente--. Y así, en ese sentido, creo que podemos ver un cambio hacia ese patrón de grupos de países con ideas afines lo suficientemente ágiles como para trabajar juntos", ha apuntado Raad sobre el G7.



En el contexto del G7, el exprimer ministro de Reino Unido Gordon Brown ha pedido este lunes a las naciones con más recursos que suscriban la vacunación contra la COVID-19 en los países más pobres.



En una sesión informativa de la Organización Mundial de la Salud, antes de la cumbre de líderes del mes de junio, el también enviado especial de la ONU para la Educación Global ha demandado 60.000 millones de dólares en recaudación en los próximos dos años para este fin.



"Al no extender la vacunación más rápidamente a todos los países, estamos eligiendo quién vive y quién muere", ha advertido el exprimer ministro, quien se encuentra en campaña para exigir que el G7 "despliegue su riqueza para acabar con la enfermedad".