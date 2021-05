Fútbol.- Javi Martínez abandonará el Bayern a final de temporada

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El centrocampista español Javi Martínez abandonará el Bayern de Múnich a final de la presente temporada, después de que ambas partes hayan "acordado conjuntamente no renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio", por lo que cerrará una exitosa etapa de nueve años en el club alemán.



"Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido formar parte durante nueve años de la familia del Bayern. Me gustaría darle las gracias a este magnífico club y, sobre todo, a nuestros aficionados. ¡Habéis convertido Múnich en mi hogar! Nunca voy a olvidar estos nueve años. He sentido este club, siempre lo he dado todo por él y estoy muy feliz por los muchos títulos que hemos ganado juntos", agradeció Martínez en la web del club muniqués.



Por su parte, el director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, recordó la "decisión difícil" que tomaron en 2012, cuando invirtieron 40 millones para fichar al navarro procedente del Athletic Club. "Esta decisión acabó siendo acertada: Javi Martínez le dio una enorme calidad a nuestro equipo y personalmente encajó de maravilla con nosotros", recordó.



A sus 32 años y después de haber ganado dos tripletes con el Bayern, entre otros muchos títulos, el internacional español es libre para negociar con cualquier equipo de cara a la próxima temporada.