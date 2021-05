Fundadores de BioNTech esperan que la pandemia dure hasta mediados de 2022

Los fundadores del laboratorio alemán BioNTech, responsable de una de las principales vacunas contra la la covid-19, creen que la pandemia puede durar hasta mediados de 2022, cuando esperan que todas las regiones hayan alcanzado un alto nivel de vacunaciones e inmunidad de rebaño. EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Nueva York, 4 may (EFE).- Los fundadores del laboratorio alemán BioNTech, responsable de una de las principales vacunas contra la la covid-19, creen que la pandemia puede durar hasta mediados de 2022, cuando esperan que todas las regiones hayan alcanzado un alto nivel de vacunaciones e inmunidad de rebaño.

“Para mediados de 2022, incluso regiones con alta densidad de población como la India habrán alcanzado una alta tasa de vacunación e inmunidad de rebaño”, aseguró el principal responsable de la firma, Ugur Sahin, en un acto organizado por el diario The Wall Street Journal.

Según Sahin, en los próximos 12 meses se verá cómo un creciente número de países -tanto desarrollados como en vías de desarrollo- alcanzan esa inmunidad de rebaño gracias a las vacunas.

Sahin apuntó que en lugares como Europa y Estados Unidos la pandemia comienza ya a estar bajo control gracias a las vacunas y a la continuidad de las medidas de distanciamiento social, mientras que las infecciones aumentan en lugares como la India, donde hay muchos menos vacunados y es más difícil mantener el distanciamiento social.

“Tenemos que asegurar tasas de vacunación realmente altas en todo el mundo. De lo contrario, nadie estará a salvo”, recalcó el cofundador y consejero delegado de BioNTech, que consideró que la pandemia no acabará hasta que haya inmunidad de rebaño en todo el mundo.

Sahin, cuya firma se asoció con la estadounidense Pfizer para la producción de su vacuna, explicó que su compañía está expandiendo su alianza de manufactura para producir más dosis que puedan ayudar a países como la India, donde los casos se han disparado recientemente.

Su esposa y cofundadora de BioNTech, Özlem Türeci, apuntó que puede ser necesario combinar distintos tipos de vacunas, incluidas las de ARN mensajero como la de su empresa con otras como la de AstraZeneca, para acelerar la inmunización en todo el mundo.

“Cuantas más vacunas tengamos disponibles, mejor… Obviamente en principio podemos mezclarlas y combinarlas”, dijo Türeci, que es la jefa médica de BioNTech.