Etiopía.- Etiopía alega que la ausencia de observadores de la UE no restará "credibilidad" a las elecciones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Etiopía ha mostrado este martes su "sorpresa" por la decisión de la Unión Europea de cancelar su misión de observación electoral para los comicios de junio, si bien ha subrayado que la ausencia de vigilancia externa no restará "credibilidad" a una cita que debía haberse celebrado en un principio en agosto de 2020.



El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, explicó el lunes en un comunicado que, a pesar de "todos los esfuerzos" del bloque, "no ha sido posible llegar a un acuerdo con las autoridades etíopes sobre los parámetros clave para el despliegue" de la misión.



El Ministerio de Exteriores etíope se ha mostrado "decepcionado" y ha defendido que las autoridades del país africano siempre han entablado "de buena fe" las negociaciones para el despliegue de la citada misión, que habría fracasado por los desacuerdos de las dos partes en torno a ciertos requisitos.



Entre ellos, Borrell apuntó a "la independencia de la misión y la importación de sistemas de comunicación de la misma, algo que es clave para la seguridad de los observadores de la UE, en particular en el contexto de un entorno de seguridad desafiante".



Addis Abeba no ve "convincentes" los argumentos esgrimidos, alegando que los servicios de satélite solo pueden proporcionarlos las autoridades locales y que la UE se ha negado a poner por escrito que ninguno de sus observadores podría realizar declaraciones que pusiesen en tela de juicio el proceso, habida cuenta de las "graves repercusiones" de otras situaciones previas.



El Gobierno de Abyi Ahmed ha dicho estar comprometido con la celebración de unas elecciones "libres, justas y democráticas" y, aunque se compromete a seguir colaborando con todas las partes, ha señalado que los observadores "no son ni esenciales ni necesarios" para certificar la "credibilidad" del proceso.



"La validez y la legitimidad de las elecciones de Etiopía viene determinada solo por las leyes etíopes, las instituciones etíopes y, en última instancia, el pueblo etíope", ha enfatizado el Ministerio de Exteriores en su comunicado.